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Haberler Spor Gedson Fernandes Galatasaray için gemileri yaktı! Transfer için Benfica'ya haber yolladı

Gedson Fernandes Galatasaray için gemileri yaktı! Transfer için Benfica'ya haber yolladı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılan ve sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Gedson Fernandes ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Portekizli yıldızı yeniden kadroya katmak isterken, Gedson Fernandes'in de Benfica'da mutlu olmadığı ve bu transfer için menajeriyle haber yolladığı iddia edildi. İşte detaylar...

14.11.2021 15:42 - Son Güncelleme: 14.11.2021 15:42
Gedson Fernandes Galatasaray için gemileri yaktı! Transfer için Benfica’ya haber yolladı

Galatasaray'da ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye daha yapılması planlanıyor. Sarı kırmızılıların liste başında ise geçtiğimiz sezon kiraladıkları ve formundan memnun kaldıkları Gedson Fernandes bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gedson Fernandes Galatasaray için gemileri yaktı! Transfer için Benfica’ya haber yolladı

Aslan 22 yaşındaki oyuncuyu yaz döneminde de renklerine katmak için ciddi girişimlerde bulunuş ancak Benfica'nın inadını kıramamıştı. Aradan geçen zamanda Portekiz ekibi genç yıldızı sözleşme uzatma talebini reddetmesi üzerine kadro dışı bırakmıştı.

Gedson Fernandes Galatasaray için gemileri yaktı! Transfer için Benfica’ya haber yolladı

GALATASARAY'I İSTİYOR!
Türkiye'nin haberine göre; 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Gedson, bu transferin mutlu sonla bitmesi için bizzat devreye girdi. Orta saha oyuncusu menajeri vasıtasıyla Benfica'ya haber yollayarak makul bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a gitmek istediğini iletti.

Gedson Fernandes Galatasaray için gemileri yaktı! Transfer için Benfica’ya haber yolladı

Bu sezon sadece üç lig maçında 47 dakika süre alan Gedson mutsuz olduğunu ve artık kesin olarak takımdan ayrılmayı kafasına koyduğunu da belirtti. Portekiz ekibinin de artık oyuncuyu satmaya razı olduğu da öğrenildi.

Gedson Fernandes Galatasaray için gemileri yaktı! Transfer için Benfica’ya haber yolladı
Gedson Fernandes Galatasaray için gemileri yaktı! Transfer için Benfica’ya haber yolladı
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