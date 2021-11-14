Gedson Fernandes Galatasaray için gemileri yaktı! Transfer için Benfica'ya haber yolladı
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılan ve sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Gedson Fernandes ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Portekizli yıldızı yeniden kadroya katmak isterken, Gedson Fernandes'in de Benfica'da mutlu olmadığı ve bu transfer için menajeriyle haber yolladığı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'da ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye daha yapılması planlanıyor. Sarı kırmızılıların liste başında ise geçtiğimiz sezon kiraladıkları ve formundan memnun kaldıkları Gedson Fernandes bulunuyor.
Aslan 22 yaşındaki oyuncuyu yaz döneminde de renklerine katmak için ciddi girişimlerde bulunuş ancak Benfica'nın inadını kıramamıştı. Aradan geçen zamanda Portekiz ekibi genç yıldızı sözleşme uzatma talebini reddetmesi üzerine kadro dışı bırakmıştı.
GALATASARAY'I İSTİYOR!
Türkiye'nin haberine göre; 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Gedson, bu transferin mutlu sonla bitmesi için bizzat devreye girdi. Orta saha oyuncusu menajeri vasıtasıyla Benfica'ya haber yollayarak makul bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a gitmek istediğini iletti.