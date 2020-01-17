Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık
Süper Lig'in ikinci haftasının ilk karşılaşmasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. TFF'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.
17.01.2020 14:34
- Son Güncelleme: 17.01.2020 14:34
Süper Lig'de ikinci devreye takviyelerle girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin önündeki en büyük engel ise TFF'nin belirlediği harcama limitleri.
Birkaç gün içinde çözülmesi beklenen limit probleminin ardından sarı-lacivertliler iki yıldızı rsmen kadrosuna katacak. Harcama sınırlaması dolayısıyla halen lisansı çıkartılamayan stoper Simon Falette'in ardından sol bek Ricardo Rodriguez ismi de TFF'ye bildirilecek.
Bir kanat forvet transferi yapması beklenen Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık da yaşanabilir. İşte o detay...
Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre bu sezon Juventus'u tahtından etmek isteyen Inter, Victor Moses'ı gündemine aldı.
Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı transfer etmek için çalışmalarını sürdüren lacivert-siyahlılar alternatif olarak Victor Moses'ı listesine dahil etti. Bonservisi Chelsea'de bulunan Moses için Inter'in 10 milyon Euro ödemesi gerekiyor.