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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

Süper Lig'in ikinci haftasının ilk karşılaşmasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. TFF'nin belirlediği harcama limiti nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

17.01.2020 14:34 - Son Güncelleme: 17.01.2020 14:34
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

Süper Lig'de ikinci devreye takviyelerle girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin önündeki en büyük engel ise TFF'nin belirlediği harcama limitleri.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

Birkaç gün içinde çözülmesi beklenen limit probleminin ardından sarı-lacivertliler iki yıldızı rsmen kadrosuna katacak. Harcama sınırlaması dolayısıyla halen lisansı çıkartılamayan stoper Simon Falette'in ardından sol bek Ricardo Rodriguez ismi de TFF'ye bildirilecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

Bir kanat forvet transferi yapması beklenen Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık da yaşanabilir. İşte o detay...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

Dünyaca ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre bu sezon Juventus'u tahtından etmek isteyen Inter, Victor Moses'ı gündemine aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık

Roma'dan Leonardo Spinazzola'yı transfer etmek için çalışmalarını sürdüren lacivert-siyahlılar alternatif olarak Victor Moses'ı listesine dahil etti. Bonservisi Chelsea'de bulunan Moses için Inter'in 10 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

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