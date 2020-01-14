Radamel Falcao Barcelona'nın radarında!

Süper Lig'in ikinci devresi öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak ediliyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle bekleneni veremeyen Falcao'nun Barcelona'nın transfer listesinde olduğu iddia edildi.

14.01.2020 09:11 - Son Güncelleme: 14.01.2020 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





