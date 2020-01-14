Radamel Falcao Barcelona'nın radarında!
Süper Lig'in ikinci devresi öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak ediliyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle bekleneni veremeyen Falcao'nun Barcelona'nın transfer listesinde olduğu iddia edildi.
14.01.2020 09:11
- Son Güncelleme: 14.01.2020 09:11
Barcelona'da Luis Suarez ciddi şekilde sakatlık geçirmişti. Sağ dizinden ameliyat olacak Uruguaylı yıldızın 4 ay yok sahalardan uzak kalması Katalan ekibini santrfor arayışına sürüklemişti.
Sezonu kapatan Suarez'in yerine acil santrfor arayışında olan Barcelona, Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'nun peşine düştü.
Teknik direktör Valverde'yle yollarını ayıran Katalan ekibinde takımın başına geçen Quique Setien'in Kolombiyalı yıldıza onay vermesi durumunda harekete geçebileceği belirtildi.
Mutlak bir santrfor transferi yapmak isteyen Barcelona'nın listesinde Radamel Falcao haricinde 2 yıldız daha var.
İşte Barcelona'nın santrfor hedefleri...