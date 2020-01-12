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Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da Roma seferi! Transferde sıcak gelişme

Ligde ilk yarıyı lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kapatan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimlerle hem gençleştirip hem de hızını arttıran sarı-kırmızılılarda yeni hedef stoper transferi. Bu transfer için Abdurrahim Albayrak İtalya'ya gitti. İşte son gelişmeler...

12.01.2020 09:57 - Son Güncelleme: 12.01.2020 09:57
Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da Roma seferi! Transferde sıcak gelişme

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İkinci yarıya iyi bir giriş yapmayı hedefleyen ve şampiyonluk hayalleri kuran sarı kırmızılılarda transfer iddiaları durmak bilmiyor. Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitiriyor. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, yıldız oyuncunun transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. İşte flaş transfere dair tüm detaylar… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da Roma seferi! Transferde sıcak gelişme

Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 7. sırada tamamlayan ve ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla başlamak için transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da öncelikli hedef stoper transferi.

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da Roma seferi! Transferde sıcak gelişme

Christian Luyindama'nın sakatlığı sonrası bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen ve Roma'da forma giyen Mert Çetin'i bir süredir renklerine bağlamak isteyen sarı kırmızılılarda İtalya çıkarması başladı.

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da Roma seferi! Transferde sıcak gelişme

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray kamp için Antalya'ya giderken gözler Abdurrahim Albayrak'ı aradı. Albayrak'ın İtalya'ya gittiği öğrenilirken bu durum muhabirler arasında heyecana neden oldu.

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da Roma seferi! Transferde sıcak gelişme

Yapılan araştırmada, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferlerinde önemli rol oynayan Albayrak'ın, Roma'ya Mert Çetin transferini bitirmek için gittiği öğrenildi. Terim'in de çok istediği Mert Çetin için Roma'yla görüşmelerde önemli yol kat edildiği kaydedildi.

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