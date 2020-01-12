Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim 10'u istedi! İşte Galatasaray'ın yeni maestrosu

Transferin en hızlı ekibi olan Galatasaray frene basmıyor. Henry Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim aradığı 10 numarayı da İtalya'da buldu. Terim'in istediği ismi bitirmek için harekete geçen yönetim İtalyanlarla masaya oturdu. İşte detaylar...

12.01.2020 08:55 - Son Güncelleme: 12.01.2020 08:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





