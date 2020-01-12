Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim 10'u istedi! İşte Galatasaray'ın yeni maestrosu
Transferin en hızlı ekibi olan Galatasaray frene basmıyor. Henry Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim aradığı 10 numarayı da İtalya'da buldu. Terim'in istediği ismi bitirmek için harekete geçen yönetim İtalyanlarla masaya oturdu. İşte detaylar...
12.01.2020 08:55
- Son Güncelleme: 12.01.2020 08:55
Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine hızlı giriş yapan sarı kırmızılılarda, yeni isimler gelmeye devam ediyor.
Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 10 numara transferi için kolları sıvadı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, isimleri bir bir masaya koyuyor.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray orta saha pozisyonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı yöneticilerin, Udinese'de forma giyen Seko Fofana için harekete geçtiği iddia edildi.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan ve göndermeyi düşünen Cimbom, 24 yaşındaki futbolcuyu istiyor.