Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Ben Arfa kararını verdi

Devre arası transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'nın transferle ilgili kararını verdiği öğrenildi. Fransız basınında yer alan iddiaya göre tecrübeli futbolcunun anlaşmak üzere olduğu takım belli oldu.

12.01.2020 15:34 - Son Güncelleme: 12.01.2020 15:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





