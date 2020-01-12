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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Ben Arfa kararını verdi

Devre arası transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'nın transferle ilgili kararını verdiği öğrenildi. Fransız basınında yer alan iddiaya göre tecrübeli futbolcunun anlaşmak üzere olduğu takım belli oldu.

12.01.2020 15:34 - Son Güncelleme: 12.01.2020 15:34
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Ben Arfa kararını verdi

Süper Lig'de ilk yarıda istediğini bulamayan Galatasaray ve Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için adeta yarışa girdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Ben Arfa kararını verdi

Ancak iki kulüp de bütçesini sarsmayacak isimleri listesine alıyor. Zaman zaman da aynı oyuncu için transfer operasyonu yürütülüyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Ben Arfa kararını verdi

İşte bu isimlerden biri olan Fransız orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Ben Arfa kararını verdi

Fransız basınından Le 10 Sport'ta yer alan habere göre sezon başından beri gelen tüm tekliflere rağmen kulüpsüz olan 32 yaşındaki yıldız futbolcu transfer kararını verdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi! Ben Arfa kararını verdi

Haberde oyuncunun önceliğinin Fransa Ligue 1 temsilcisi Olympique Lyon olduğu belirtildi. Lyon'un Memphis Depay ve Jeff Reine-Adelaide'in çarpaz bağlarının kopmasının ardından bu transfer için girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.

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