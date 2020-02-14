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Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da Onyekuru planı! Bonservisini almak için...
Son dakika spor haberleri | Galatasaray'da Onyekuru planı! Bonservisini almak için...
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan devre arasında da yeniden kiralanan Onyekuru, Alanya maçında sergilediği performansla geçtiğimiz sezondan esintiler sundu. Maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'da kalmak istediğini ifade eden Nijeryalı futbolcunun bonservisinin alınması için çalışma başlatıldı.
14.02.2020 10:56
- Son Güncelleme: 14.02.2020 10:56
Devre arasında yeniden Galatasaray'a dönen Henry Onyekuru formuna kavuştu. Sıtma hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Nijeryalı futbolcu, Alanya maçındaki futboluyla eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi.
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46. dakikada Martin Linnes'in yerine oyuna dahil olan genç yıldız, hırsı ve enerjisiyle hücuma büyük katkı verdi. Onyekuru'nun performansından memnun kalan Terim, oyuncusuna Yeni Malatya karşısında ilk 11'de şans verecek.
Fotomaç'ın haberine göre cezalı Mariano'nun yokluğunda Linnes sağ bek olacak, sol beke Ömer Bayram geçecek ve böylece sol önde Onyekuru'ya yer açılacak.
BONSERVİSİMİ ALIN
Henry Onyekuru'nun Galatasaray sevgisi bambaşka... Alanya maçının başarılı isimleri arasında yer alan Nijeryalı yıldız, karşılaşma sonrasında Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı.
Yarım sezonluğuna kiralanan oyuncu, "Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum. Ama kalbimden geçeni soruyorsanız: Ben kalmak istiyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Burası benim evim. Her türlü fedakarlığa hazırım" dedi.