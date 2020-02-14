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Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Başakşehir - Beşiktaş maçı ile start alıyor. Abdullah Avcı'nın yerine göreve getirilen Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, Başakşehir engelini de geçerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Okan Buruk ve öğrenciler ise sahadan 3 puanla ayrılarak hem Beşiktaş'ı yarış dışında bırakmak, hem de maç fazlasıyla zirveye oturmanın peşinde. Zorlu maç öncesi her iki teknik adam da kafalarındaki 11'leri netleştirirken, Sergen Yalçın'ın kadroda sürpriz bir isme forma vermeyi planladığu öğrenildi. İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri...

14.02.2020 08:41 - Son Güncelleme: 14.02.2020 08:41
Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri

Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş, 36 puanla 7'nci sırada. Kara Kartal zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak seriyi üç maça çıkartmayı hedefliyor.

Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri

GÖKHAN GÖNÜL CEZALI

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sarı kart cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Dorukhan'ın da sakatlığı halen devam ediyor.

Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Kartal, Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, puan cetvelinde üstünde yer alan takımlardan Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da Ankaragücü ile evinde oynayacak. Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın bu periyotta oyuncularından tam konsantrasyon bekliyor.

Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Kara Kartal'da zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba, Caner Erkin, N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

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