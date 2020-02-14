Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Başakşehir - Beşiktaş maçı ile start alıyor. Abdullah Avcı'nın yerine göreve getirilen Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, Başakşehir engelini de geçerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Okan Buruk ve öğrenciler ise sahadan 3 puanla ayrılarak hem Beşiktaş'ı yarış dışında bırakmak, hem de maç fazlasıyla zirveye oturmanın peşinde. Zorlu maç öncesi her iki teknik adam da kafalarındaki 11'leri netleştirirken, Sergen Yalçın'ın kadroda sürpriz bir isme forma vermeyi planladığu öğrenildi. İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri...
ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR
Kartal, Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, puan cetvelinde üstünde yer alan takımlardan Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da Ankaragücü ile evinde oynayacak. Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın bu periyotta oyuncularından tam konsantrasyon bekliyor.