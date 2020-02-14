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Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Başakşehir - Beşiktaş maçı ile start alıyor. Abdullah Avcı'nın yerine göreve getirilen Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, Başakşehir engelini de geçerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Okan Buruk ve öğrenciler ise sahadan 3 puanla ayrılarak hem Beşiktaş'ı yarış dışında bırakmak, hem de maç fazlasıyla zirveye oturmanın peşinde. Zorlu maç öncesi her iki teknik adam da kafalarındaki 11'leri netleştirirken, Sergen Yalçın'ın kadroda sürpriz bir isme forma vermeyi planladığu öğrenildi. İşte Başakşehir - Beşiktaş maçı 11'leri...

14.02.2020 08:41 - Son Güncelleme: 14.02.2020 08:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





