Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti
Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen yıldız ismin bileti, tecrübeli teknik direktör tarafından kesildi. Verdiği şansları iyi kullanamadığını düşündüğü oyuncuya ligin ikinci yarısında forma şansı vermeyi düşünmeyen Terim, genç yıldızdan kendisine kulüp bulmasını istedi.
30.01.2020 09:38
- Son Güncelleme: 30.01.2020 09:53
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından verilen şansı değerlendiremeyen Emre Mor'un takımdan ayrılması bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fanatik'in haberine göre sezon başından bu yana Fatih Terim'in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray'da tamamen gözden çıkarıldı.
Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo'da bulunan genç futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.
EMRE MOR KİMDİR?
Emre Mor, 24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi. Emre Mor'un babası Türk, annesi ise Makedondur. Baba tarafından aslen Uşak ili Sivaslı ilçesi Tatar kasabasındandır.
Danimarka'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da kiralık olarak forma giymektedir.