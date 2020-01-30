Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen yıldız ismin bileti, tecrübeli teknik direktör tarafından kesildi. Verdiği şansları iyi kullanamadığını düşündüğü oyuncuya ligin ikinci yarısında forma şansı vermeyi düşünmeyen Terim, genç yıldızdan kendisine kulüp bulmasını istedi.

30.01.2020 09:38 - Son Güncelleme: 30.01.2020 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





