GaleriSpor

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızının eşi ayrılığı duyurdu! "Şubat ayında..."

2017-18 sezonunda İtalya'dan transfer edilen Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla'nın eşi ülkesinde yayın yapan bir kuruluşa verdiği röportajla ayrılığı açıkladı. Gala Caldirola şubat ayı içerisinde İstanbul'dan ayrılarak ülkesine döneceğini açıklarken, bu açıklamayla birlikde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Isla'nın da Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşmiş oldu.

30.01.2020 11:46 - Son Güncelleme: 30.01.2020 11:46
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızının eşi ayrılığı duyurdu! Şubat ayında...

Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla için eşi Gala Caldirola, radioagricultura'ya açıklamalarda bulundu. Caldirola, yaptığı açıklamada, "Şubat ayında İstanbul'dan ayrılarak Şili'de yaşamaya gidiyorum" dedi. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızının eşi ayrılığı duyurdu! Şubat ayında...

Fenerbahçe'nin 2 sezon önce Cagliari'den kadrosuna kattığı Şili'li yıldız Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili'ye kesin dönüş yapacağını açıklarken, Şubat ayında İstanbul'dan ayrılacağını duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızının eşi ayrılığı duyurdu! Şubat ayında...

Tecrübeli yıldızın eşinin Şili'de yapılacak bir televizyon programına katılacağı belirtilen haberde, Caldirola'nın geçmişte Türkiye'de de ekranlara gelen 'Yok böyle dans' programının Şili formatı olan "Bailando por un sueño"ya katılacağını duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızının eşi ayrılığı duyurdu! Şubat ayında...

Isla'nın eşi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu kararı almanın kolay olmadığını belirtirken, "Çok düşünmek zorunda kaldım çünkü İstanbul'da yaşıyorum. Mauricio'ya benimle gelebilirsin dedim. Küçük kızımla yalnız gitmek gibi bir karar aldım. Düzelmeyecek bir durum değil" dedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızının eşi ayrılığı duyurdu! Şubat ayında...

ŞUBAT AYINDA TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR
Caldirola, konuşmasının devamında Şubat ayından itibaren Şili'de yaşayacağını açıklarken, "Şili'de Mauricio'nun ailesiyle beraber olacağım için şanslıyım. Onların desteğine sahip olacağım. Orada bana yardım edecek arkadaşlarım da var. Dondurulmuş yiyecekleri burada bırakıyorum. İyi dinleneceğini ve benim olmadığım zamanlarda ona çok iyi bakılacağını biliyorum." dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin biletini kesti