Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızının eşi ayrılığı duyurdu! "Şubat ayında..."
2017-18 sezonunda İtalya'dan transfer edilen Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı Mauricio Isla'nın eşi ülkesinde yayın yapan bir kuruluşa verdiği röportajla ayrılığı açıkladı. Gala Caldirola şubat ayı içerisinde İstanbul'dan ayrılarak ülkesine döneceğini açıklarken, bu açıklamayla birlikde sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Isla'nın da Fenerbahçe'den ayrılacağı kesinleşmiş oldu.
ŞUBAT AYINDA TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR
Caldirola, konuşmasının devamında Şubat ayından itibaren Şili'de yaşayacağını açıklarken, "Şili'de Mauricio'nun ailesiyle beraber olacağım için şanslıyım. Onların desteğine sahip olacağım. Orada bana yardım edecek arkadaşlarım da var. Dondurulmuş yiyecekleri burada bırakıyorum. İyi dinleneceğini ve benim olmadığım zamanlarda ona çok iyi bakılacağını biliyorum." dedi.