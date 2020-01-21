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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ameliyat masasına yatması gündemde

İkinci devreye deplasmanda Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilirken, içeriden gelen bir sakatlık haberiyle büyük şok yaşandı. Özellikle sol bek konusunda büyük sıkıntı yaşayan ve bu mevkiye transfer isteyen Ersun Yanal, Hasan Ali'den gelen haberle yıkıldı. İşte detaylar...

21.01.2020 13:57 - Son Güncelleme: 21.01.2020 13:57
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ameliyat masasına yatması gündemde

Sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarlarına uzun bir aranın ardından kupayı hediye etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ameliyat masasına yatması gündemde

Lig maratonunu alternatifli bir kadroyla sürdürebilmek ve yaşanan sakatlıkların takımı etkilememesi için transfer çalışmalarını sıklaştıran sarı-lacivertlilerde şu an için bu pek mümkün görünmezken Yanal bazı bölgeler için henüz çözüm bulma gayretinde...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ameliyat masasına yatması gündemde

Sezon başı yapılamayan Kolarov transferi ve devamında Hasan Ali'nin iki kez sakatlık yaşaması sonrası büyük sıkıntı olmuştu. Ersun Yanal bu bölgeye birçok kez çözüm bulmaya çalışsa da tam anlamıyla çare bulamadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ameliyat masasına yatması gündemde

Şu an burada sağ kanat oyuncusu Dirar oynasa da ters ayaklı olduğu için tam olarak istenen performans sağlanamıyor. Geçiş hucümları Yanal için çok önemli.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ameliyat masasına yatması gündemde

Ancak gerçek anlamda bir sol bek olmadığı için özellikle sol kanatta geçişlerde sıkıntı yaşanıyor. Bu bölge geçiş hücumlarında diğer bölgelere göre daha yavaş kalıyor.

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