Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ameliyat masasına yatması gündemde
İkinci devreye deplasmanda Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilirken, içeriden gelen bir sakatlık haberiyle büyük şok yaşandı. Özellikle sol bek konusunda büyük sıkıntı yaşayan ve bu mevkiye transfer isteyen Ersun Yanal, Hasan Ali'den gelen haberle yıkıldı. İşte detaylar...
21.01.2020 13:57
- Son Güncelleme: 21.01.2020 13:57
Sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarlarına uzun bir aranın ardından kupayı hediye etmek istiyor.
Lig maratonunu alternatifli bir kadroyla sürdürebilmek ve yaşanan sakatlıkların takımı etkilememesi için transfer çalışmalarını sıklaştıran sarı-lacivertlilerde şu an için bu pek mümkün görünmezken Yanal bazı bölgeler için henüz çözüm bulma gayretinde...
Sezon başı yapılamayan Kolarov transferi ve devamında Hasan Ali'nin iki kez sakatlık yaşaması sonrası büyük sıkıntı olmuştu. Ersun Yanal bu bölgeye birçok kez çözüm bulmaya çalışsa da tam anlamıyla çare bulamadı.
Şu an burada sağ kanat oyuncusu Dirar oynasa da ters ayaklı olduğu için tam olarak istenen performans sağlanamıyor. Geçiş hucümları Yanal için çok önemli.
Ancak gerçek anlamda bir sol bek olmadığı için özellikle sol kanatta geçişlerde sıkıntı yaşanıyor. Bu bölge geçiş hücumlarında diğer bölgelere göre daha yavaş kalıyor.