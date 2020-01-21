Fenerbahçe kupada tur peşinde! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı 11'leri...
Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesine tutunan Fenerbahçe, kupada da çeyrek finale yükselmek istiyor. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertli ekip, sarı-kırmızılı ekibi bu akşam sahasında konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de cezalı Muriç ve sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım dışında eksik bulunmuyor. Ersun Yanal'ın hedefleri arasında kupanın da bulunduğu öğrenilirken, tecrübeli hocanın sahaya as ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'ye tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.
ALTAY, EMRE VE GUSTAVO YEDEK
Kayserispor karşısında sahaya süreceği 11'i ölçüde belirleyen teknik direktör Ersun Yanal'ın Gaziantep FK karşısında ilk 11'de yer alan futbolcular Altay Bayındır, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo'yu bu maçta yedek soyunduracağı öğrenildi.
İŞTE FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ