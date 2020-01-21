Fenerbahçe kupada tur peşinde! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı 11'leri...

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesine tutunan Fenerbahçe, kupada da çeyrek finale yükselmek istiyor. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertli ekip, sarı-kırmızılı ekibi bu akşam sahasında konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de cezalı Muriç ve sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım dışında eksik bulunmuyor. Ersun Yanal'ın hedefleri arasında kupanın da bulunduğu öğrenilirken, tecrübeli hocanın sahaya as ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı öğrenildi. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı 11'leri...

21.01.2020 15:32 - Son Güncelleme: 21.01.2020 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





