Ersun Yanal tribünde çıldırdı! Antalyaspor'un golleri sonrası...
Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan ve Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Antalyaspor maçını tribünden takip eden Ersun Yanal'ın, sarı-lacivertli ekibin yediği goller sonrası sinirli tavırları dikkat çekti.
01.03.2020 10:49
- Son Güncelleme: 01.03.2020 10:49
Geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçında takımının başında yer alamadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersun Yanal, karşılaşmayı locasından yardımcıları Volkan Kazak ve Volkan Demirel ile birlikte izledi.
Stresli olduğu görülen Yanal, maç boyunca kaçan gollere ve takımın pozisyon vermesine sinirlendi.
Ersun Yanal'ın sinirli görüntüleri, Hürriyet tarafından görüntülendi.
Yanal, ayrıca devre arasında talimatlarını Volkan Demirel'e iletti. O da soyunma odasına indi ve futbolculara taktikleri aktardı.