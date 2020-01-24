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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden milli stopere döndü

Ligde ilk devreyi lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Roma'da forma giyen milli stoper için yaptığı teklifi yeniledi.

24.01.2020 09:57 - Son Güncelleme: 24.01.2020 09:57
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden milli stopere döndü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-1 ve 2-1'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden milli stopere döndü

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika gibi isimleri kadrosuna katarak bombaları üst üste patlatan sarı-kırmızılı ekipte rota stoper transferine çevrildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden milli stopere döndü

Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla stoper bölgesine mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray, gözdesi Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden milli stopere döndü

Hem kaliteli hem de yerli bir stoper bulmanın zor olduğu şu günlerde 23 yaşındaki futbolcuyu ısrarla isteyen Cimbom, 1.5 yıllık kiralama teklifini 6 aya çevirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden milli stopere döndü

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar 1.5 yıl için 850 bin euro önermiş bu teklif kabul edilmemişti. 6 ay içinse teklif 500 bin euro'ya revize edildi.

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