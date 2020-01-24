Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da rota yeniden milli stopere döndü
Ligde ilk devreyi lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Roma'da forma giyen milli stoper için yaptığı teklifi yeniledi.
24.01.2020 09:57
- Son Güncelleme: 24.01.2020 09:57
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-1 ve 2-1'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
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