Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sezon sonu imzayı attırıyor! Süper Lig'den süper transfer...
Devre arası transfer döneminde TFF'nin limit kararı nedeniyle istediği transferleri yapamayan Fenerbahçe, sezon sonu için şimdiden kolları sıvadı. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda eksik mevkileri belirleyen sarı-lacivertli ekip, çalışmalarını hızlandırırken Süper Lig'in tecrübeli stoperi ile temasa geçti. İşte transfer görüşmesinin detayları...
04.02.2020 12:29
- Son Güncelleme: 04.02.2020 12:29
Almanya'nın Frankfurt takımından Simon Falette'ye resmi imzayı attırabilen Fenerbahçe, oyuncunun lisansını da transferin son günlerinde çıkartmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir daha transferde tıkanıklık yaşamak istemeyen sarı lacivertliler, görüşmelerini erkenden yaparak sorunu kökten çözmenin planlarını yapıyor. Buna göre Fenerbahçe'nin ilk hedefi stoper bölgesi.
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