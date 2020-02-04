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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sezon sonu imzayı attırıyor! Süper Lig'den süper transfer...

Devre arası transfer döneminde TFF'nin limit kararı nedeniyle istediği transferleri yapamayan Fenerbahçe, sezon sonu için şimdiden kolları sıvadı. Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda eksik mevkileri belirleyen sarı-lacivertli ekip, çalışmalarını hızlandırırken Süper Lig'in tecrübeli stoperi ile temasa geçti. İşte transfer görüşmesinin detayları...

04.02.2020 12:29 - Son Güncelleme: 04.02.2020 12:29
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sezon sonu imzayı attırıyor! Süper Lig'den süper transfer...

Fenerbahçe, sezon sonunda kadrosuna dahil edeceği isimler için planlarını şimdiden yaptı... Sarı lacivertliler, bir kez daha transfer sürecinde hüsrana uğramamak için bu kez işi sıkı tutuyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sezon sonu imzayı attırıyor! Süper Lig'den süper transfer...

Ocak transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşamayan sarı lacivertliler, transfer harcama liminitini arttıramadığı gerekçesiyle eksik ve yetersiz bulduğu bölgelere istediği takviyeleri yapamamıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sezon sonu imzayı attırıyor! Süper Lig'den süper transfer...

Almanya'nın Frankfurt takımından Simon Falette'ye resmi imzayı attırabilen Fenerbahçe, oyuncunun lisansını da transferin son günlerinde çıkartmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir daha transferde tıkanıklık yaşamak istemeyen sarı lacivertliler, görüşmelerini erkenden yaparak sorunu kökten çözmenin planlarını yapıyor. Buna göre Fenerbahçe'nin ilk hedefi stoper bölgesi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sezon sonu imzayı attırıyor! Süper Lig'den süper transfer...

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'de yeni sezon için planlamalar başladı bile. Sarı lacivertli kulüp, transferde sıkıntı yaşamamak için şimdiden bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe sezon sonu imzayı attırıyor! Süper Lig'den süper transfer...

Gelecek sezondan itibaren Zanka ve Adil Rami ile devam etmeyi düşünmeyen Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi stoper bölgesi oldu. Kulüpte yaşanan mali krizden ötürü fiyatı yüksek isimlerden kaçınan Fenerbahçe, rotasını Süper Lig'e çevirdi.

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