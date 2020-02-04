Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin hayatını kaybettiği kazada flaş gelişme! 911'e gelen çağrının ses kayıtları ortaya çıktı!
NBA'in efsanevi oyuncularından Kobe Bryant'ın bulunduğu helikopterin 26 Ocak'ta düşmesi dünyada derin üzüntüye sebep olmuştu. Kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Los Angeles İtfaiye Merkezi, Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası sırasında 911 çağrı servisine gelen ses kayıtlarını paylaştı. İşte detaylar…
04.02.2020 12:16
- Son Güncelleme: 04.02.2020 12:16
Los Angeles İtfaiye Merkez, Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası sırasında 911 acil servisine gelen ses kayıtlarını paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kobe ve Gigi dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında 'garip' bir durum olduğunu gören kişilerin 911'i aradığı belirtildi.
Paylaşılan kayıtta görgü tanığı, ''Uçak sesi duyduk ancak kendisini göremedik. Sanırım bulutların içindeydi. Ardından büyük bir patlama sesi duyduk, sonrası sessizlik. Görebildiğimiz tek şey dumanlar...'' sözlerini kullandı.
Bir başka görgü tanığı ise acı bir şekilde ''Helikopter, dağa çarptı' bilgisini verdi.
Kaza yerine yakın olduğunu paylaşan bir adam ise ''Kazanın sesini duyduk ama şimdi sadece alev ve dumanları görebiliyoruz'' dedi.