Galatasaray'a Falcao için dev teklif! Dudak uçuklatan rakam

Süper Lig'de üst üste Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor'u geçerek zirve mücadelesine tutunan Galatasaray'da yeni transferlerin performansı sevinç yaratırken, Radamel Falcao konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen performansı bir türlü sergileyemeyen Kolombiyalı yıldız için Galatasaray'ın kapısını sürpriz bir ekip çaldı. Falcao için 12 milyon euro teklif edileceği iddia edilirken, takas iddiaları da ortaya atıldı.

04.02.2020 15:53 - Son Güncelleme: 04.02.2020 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





