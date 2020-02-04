Galatasaray'a Falcao için dev teklif! Dudak uçuklatan rakam
Süper Lig'de üst üste Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor'u geçerek zirve mücadelesine tutunan Galatasaray'da yeni transferlerin performansı sevinç yaratırken, Radamel Falcao konusunda ise flaş bir gelişme yaşandı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen performansı bir türlü sergileyemeyen Kolombiyalı yıldız için Galatasaray'ın kapısını sürpriz bir ekip çaldı. Falcao için 12 milyon euro teklif edileceği iddia edilirken, takas iddiaları da ortaya atıldı.
04.02.2020 15:53
- Son Güncelleme: 04.02.2020 15:53
Süper Lig'de ara transfer döneminin tamamlanmasıyla kadrolarını güçlendiren ekipler lige verilen aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
31 Ocak'ta kapanan transfer perdesinde Galatasaray, Jesse Sekidika, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi ile kadrosunu güçlendirmişti. Gelen isimlerin yanında 4 isimle de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Ryan Babel, Emre Mor, Steven Nzonzi ve Emre Taşdemir ile de vedalaştı.
Öte yandan Galatasaray 3 isimle anlaşma sağlasa da birçok oyuncu ile ismi anılmış, ancak gerçekleşmemişti. Bu isimlerden biri de forma giydiği kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olmayı başaran 34 yaşındaki Fransız golcü Bafetimbi Gomis'ti...
Sarı-kırmızılıların 2017/18 sezonunda Swansea'den kadrosuna kattığı Gomis, geçtiğimiz sezon 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Arap kulüplerinden Al-Hilal'e transfer olmuş golcü oyuncunun gidişi taraftarları oldukça üzmüştü.
Ara transfer döneminde takımda mutlu olmaması ve İstanbul'a dönmeyi çok istemesinin yanında Galatasaray taraftarı ile arasında kurduğu bağ sebebiyle de geri döneceği sıkça konuşulan Bafetimbi Gomis takımda kalmıştı ancak gelecek sezon için flaş bir iddia ortaya atıldı...