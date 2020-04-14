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Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızının peşinde

Dünyada liglere koronavirüs salgını nedeniyle ara verilirken, birçok kulüp önümüzdeki yılın kadro çalışmalarına başladı. Fenerbahçe de arayı fırsat bilerek kadro çalışması yapan ekipler kervanına katıldı. Önümüzdeki yıl şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip Isla'nın yerine Premier Lig'de top koşturan yıldız bir ismin peşine düştü. İşte detaylar...

14.04.2020 09:34 - Son Güncelleme: 14.04.2020 09:34
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızının peşinde

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında aldığı yenilgilerle şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış, teknik direktör Ersun Yanal ile de yollar ayrılmıştı.

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Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızının peşinde

Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör... Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Marc Wilmots oldu. Sarı-lacivertli ekibin, Belçikalı teknik adama teklif yaptığı iddia edildi. Başkan Ali Koç'un 51 yaşındaki deneyimli isim ile görüntülü görüşme yaptığı belirtiliyor. Uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Wilmots, son olarak İran Milli Takımı'nda görev yaptı. Aralık ayında ayrılan tecrübeli isim şu anda boşta bulunuyor.

Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızının peşinde

AKLI FENERDE
Teknik direktör arayan Fenerbahçe'nin görüştüğü belirtilen Belçikalı Marc Wilmots, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi reddetti. Voetbal24 sitesi, Wilmots'un Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e normalde sıcak bakabileceğini ancak 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi geri çevirdiğini belirtti.

Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızının peşinde

Haberde, Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceği ve bu takımın da Fenerbahçe olduğu vurgulanırken, iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızının peşinde

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Fenerbahçe'nin diğer bir teknik direktör adayı ise Laurent Blanc...

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