Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Premier Lig'in yıldızının peşinde

Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör... Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Marc Wilmots oldu. Sarı-lacivertli ekibin, Belçikalı teknik adama teklif yaptığı iddia edildi. Başkan Ali Koç'un 51 yaşındaki deneyimli isim ile görüntülü görüşme yaptığı belirtiliyor. Uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Wilmots, son olarak İran Milli Takımı'nda görev yaptı. Aralık ayında ayrılan tecrübeli isim şu anda boşta bulunuyor.