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Kimi Kur'an-ı Kerim okuyor, kimi harıl harıl çalışıyor! Futbolcuların corona virüs günlükleri

Corona virüsü nedeniyle futbola verilen ara tüm dünyayı etkiliyor. Bunların başında spor organizasyonları geldi ve pek çok lig ertelendi. Hal böyle olunca futbolcuların özel hayatları normalden daha fazla dikkat çekmeye başladı. Futbolcular corona virüs sebebiyle karantina günlerini nasıl geçiriyor? Futbol dünyasından en ilginç paylaşımlarla futbolcuların evlerine konuk oluyor. İşte futbolcuların korona virüs günlükleri.

14.04.2020 11:27 - Son Güncelleme: 14.04.2020 11:32
Kimi Kur'an-ı Kerim okuyor, kimi harıl harıl çalışıyor! Futbolcuların corona virüs günlükleri

Evinin bahçesindeki taşları tek tek temizleyen Liverpool kaptanı James Milner, anlaşılan karantina günlerinde hanımından azar yemiş: "Yeni ev işleri listemde ilk sırada... Yüzde 100 emin değilim ama sanırım Milner hanım beni evden dışarı çıkarmak istiyor"

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Kimi Kur'an-ı Kerim okuyor, kimi harıl harıl çalışıyor! Futbolcuların corona virüs günlükleri

Tottenham'ın yıldızı Dele Alli doğum gününü evinde tek başına izole şekilde kutladı.

Kimi Kur'an-ı Kerim okuyor, kimi harıl harıl çalışıyor! Futbolcuların corona virüs günlükleri

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mario Lemina, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan "RIP" videosunun benzerini arkadaşlarıyla birlikte çekerek Instagram hesabına yükledi.

Kimi Kur'an-ı Kerim okuyor, kimi harıl harıl çalışıyor! Futbolcuların corona virüs günlükleri

İdmanı aksatmayan Cristiano Ronaldo çocuklarını ağırlık olarak kullanıyor

Kimi Kur'an-ı Kerim okuyor, kimi harıl harıl çalışıyor! Futbolcuların corona virüs günlükleri

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, çalışmalarının evinin bahçesinde kurduğu parkurda sürdürüyor.

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