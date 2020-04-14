Kimi Kur'an-ı Kerim okuyor, kimi harıl harıl çalışıyor! Futbolcuların corona virüs günlükleri
Corona virüsü nedeniyle futbola verilen ara tüm dünyayı etkiliyor. Bunların başında spor organizasyonları geldi ve pek çok lig ertelendi. Hal böyle olunca futbolcuların özel hayatları normalden daha fazla dikkat çekmeye başladı. Futbolcular corona virüs sebebiyle karantina günlerini nasıl geçiriyor? Futbol dünyasından en ilginç paylaşımlarla futbolcuların evlerine konuk oluyor. İşte futbolcuların korona virüs günlükleri.
14.04.2020 11:27
- Son Güncelleme: 14.04.2020 11:32
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