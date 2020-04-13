Son dakika spor haberleri | Milli yıldıza Galatasaray kancası! Transfer için harekete geçildi

ŞENER GÖZDEN ÇIKARILDI

Galatasaray'da beklentilere karşılık veremeyen Şener Özbayraklı da gözden çıkarıldı. Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen deneyimli futbolcunun Florya macerası çok kısa sürecek gibi gözüküyor.