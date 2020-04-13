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Son dakika spor haberleri | Milli yıldıza Galatasaray kancası! Transfer için harekete geçildi
Son dakika spor haberleri | Milli yıldıza Galatasaray kancası! Transfer için harekete geçildi
Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, lige verilen koronavirüs arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki yılın kadrosunu kurmak için çalışan sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor forması altında Milli Takım'a kadar yükselen Sangare'nin peşine düştü. İşte flaş gelişmenin detayları...
13.04.2020 17:23
- Son Güncelleme: 13.04.2020 17:24
Koronavirüsü salgını sebebiyle liglere verilen arada önümüzdeki sezonun kadro yapılanması çalışmalarına başlayan Galatasaray'da transfer operasyonu başlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar transferde ince eleyip sık dokurken, yerli futbolculara yönelinecek.
Listedeki birçok isimle yapılan ön görüşmelerden olumlu sonuç alan Galatasaray yönetimi sağ bek sorununu çözme konusunda mutlu sona çok yaklaştı.
MARIANO'DA AYRILIK YAKIN
Sağ bek mevkisinde sıkıntı yaşamak istemeyen Cimbom'da sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun durumu belirsizliğini korurken, Brezilyalı oyuncunun ülkesine gitme ihtimali de yakın görünüyor.
ŞENER GÖZDEN ÇIKARILDI
Galatasaray'da beklentilere karşılık veremeyen Şener Özbayraklı da gözden çıkarıldı. Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen deneyimli futbolcunun Florya macerası çok kısa sürecek gibi gözüküyor.