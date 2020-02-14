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Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç haftalardır gol atamıyor! İşte düşüşün nedeni...
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç haftalardır gol atamıyor! İşte düşüşün nedeni...
Süper Lig'in 23.haftasında 6.sırada bulunan Fenerbahçe'nin şüphesiz bu sezon en çok dikkat çeken ismi Vedat Muriqi. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan renklerine bağladığı Kosovalı, ekibin gol makinesi. Ancak son zamanlarda suskun. Son oalrak 19.haftada Medipol Başakşehir karşısında gol aran Muriç o gün bugündür suskun. Peki, Muriqi'nin 2 haftalık suskunluğunun sebebi ne? İşte yanıtı...
14.02.2020 11:32
- Son Güncelleme: 14.02.2020 11:47
Süper Lig'de 38 puanla 6.sırada yer alan Fenerbahçe'nin Avrupa devlerini peşinden koşturan oyuncusu Vedat Muriqi'nin gol atamaması gözlerden kaçmadı. Peki sebebi ne?
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Sarı-lacivertlilerin sezon başında büyük uğraşlar sonucu Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, an itibarıyla takımının en golcü ismi konumunda.
Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 22 maçta takımına 13 gol ve 5 asist ile katkı sağlayan 25 yaşındaki golcü son olarak ligin 19. haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinde gol atmış, bu maçın ardından çıktığı 2 mücadeleyi boş geçmişti.
Son 2 maçta gol atamayan Muriqi'nin bu performansı puan kayıplarını da beraberinde getirirken sarı-lacivertliler bu iki müsabakanın birini kaybederken birinde ise 1 puana razı oldu.
Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, skor yükünü Muriqi ve Kruse'nin dışında paylaşacak oyuncu arıyor. Bunun sebebi ise 2020 yılı içerisinde oynanan 4 lig maçında ligde Fenerbahçe formasıyla sadece 2 futbolcunun gol atabilmesi. Bu isimler Vedat Muriqi ve Max Kruse'ydi.