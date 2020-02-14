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Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç haftalardır gol atamıyor! İşte düşüşün nedeni...

Süper Lig'in 23.haftasında 6.sırada bulunan Fenerbahçe'nin şüphesiz bu sezon en çok dikkat çeken ismi Vedat Muriqi. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan renklerine bağladığı Kosovalı, ekibin gol makinesi. Ancak son zamanlarda suskun. Son oalrak 19.haftada Medipol Başakşehir karşısında gol aran Muriç o gün bugündür suskun. Peki, Muriqi'nin 2 haftalık suskunluğunun sebebi ne? İşte yanıtı...

14.02.2020 11:32 - Son Güncelleme: 14.02.2020 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





