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Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ta Karius'un yerine Volkan Babacan

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'a yenilerek şampiyonluk yarışına havlu atan Beşiktaş'ta maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın yeni sezonda Karius ile yola devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte, Karius'un yerine gelecek isim belli oldu.

25.02.2020 10:09 - Son Güncelleme: 25.02.2020 10:09
Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ta Karius'un yerine Volkan Babacan

Siyah-beyazlılar sezon başında da istedikleri tecrübeli eldiven ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaştı. Başakşehir cephesi de bu transferde mali kolaylık sağlayacak ve Volkan Babacan 'Kartal' olacak.

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Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ta Karius'un yerine Volkan Babacan

Beşiktaş kalesinde bu sezon sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Loris Karius'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı Liverpool'a bildirilmişti. Beşiktaş, yeni kalecisini ise Türkiye'den buldu. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'den Volkan Babacan ile gelecek sezon için el sıkıştı.

Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ta Karius'un yerine Volkan Babacan

BAŞAKŞEHİR DE SICAK
Sabah'ın haberine göre; Anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde ve devre arası da adı gündeme gelen 31 yaşındaki Volkan Babacan'ın kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Başakşehir'in de bu sefer Beşiktaş'a transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi. Bu sezon sadece 4 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen tecrübeli eldiven, 36 kez A Milli Takım forması terletmişti.

Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ta Karius'un yerine Volkan Babacan

AYRILIĞI SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Loris Karius ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıklamıştı.

Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ta Karius'un yerine Volkan Babacan

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ta Karius'un yerine Volkan Babacan

Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

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