Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ta Karius'un yerine Volkan Babacan
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor'a yenilerek şampiyonluk yarışına havlu atan Beşiktaş'ta maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın yeni sezonda Karius ile yola devam edilmeyeceğini açıklamıştı. Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte, Karius'un yerine gelecek isim belli oldu.
Beşiktaş kalesinde bu sezon sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Loris Karius'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı Liverpool'a bildirilmişti. Beşiktaş, yeni kalecisini ise Türkiye'den buldu. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'den Volkan Babacan ile gelecek sezon için el sıkıştı.
BAŞAKŞEHİR DE SICAK
Sabah'ın haberine göre; Anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde ve devre arası da adı gündeme gelen 31 yaşındaki Volkan Babacan'ın kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Başakşehir'in de bu sefer Beşiktaş'a transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi. Bu sezon sadece 4 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen tecrübeli eldiven, 36 kez A Milli Takım forması terletmişti.