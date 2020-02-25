Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ta Karius'un yerine Volkan Babacan

BAŞAKŞEHİR DE SICAK

Sabah'ın haberine göre; Anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu belirtildi. Yaz transfer döneminde ve devre arası da adı gündeme gelen 31 yaşındaki Volkan Babacan'ın kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Başakşehir'in de bu sefer Beşiktaş'a transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi. Bu sezon sadece 4 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen tecrübeli eldiven, 36 kez A Milli Takım forması terletmişti.