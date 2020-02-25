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İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe maçındaki totemi! Bu kez oldu...

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçerek puanını 45'e yükselten ve ligde üst üste oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, zirvede "ben de varım" dedi. Öte yandan Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 yıl sonra devirerek seriye son veren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in maç öncesi totem yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

25.02.2020 11:30 - Son Güncelleme: 25.02.2020 11:30
İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe maçındaki totemi! Bu kez oldu...

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup eden sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor...

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İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe maçındaki totemi! Bu kez oldu...

Yine Fatih Terim yönetiminde son olarak 1999 yılında oynanan mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, rakibini Donk, Falcao ve Onyekuru kaydetti.

İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe maçındaki totemi! Bu kez oldu...

20 YIL SONRA KAZANDI
G.Saray 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de kazandığında yine takımın başında bulunan Fatih Terim taraftarın ve camianın 20 yıllık özleminin bu sezon giderilmesinde başrolde bulunurken karşılaşmanın perde arkasında güzel bir detay daha yaşandı.

İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe maçındaki totemi! Bu kez oldu...

HİÇ TOTEM YAPMIYORDU
Futbolda birçok oyuncu ve teknik adamın uğuruna inandığı totemleri bulunurken sarı kırmızılı takımla 8 şampiyonluk ve 1 UEFA Kupası da dahil olmak üzere tam 20 kupa kaldıran Terim'in totemine hiç rastlanmamıştı. Taa ki, kızları Merve Terim Çetin ile Buse Terim Bahçekapılı'nın ricasına kadar...

İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe maçındaki totemi! Bu kez oldu...

TAKIM ELBİSE YERİNE EŞOFMAN
Hem deplasmanda hem de Türk Telekom Stadyumu'nda her zaman maçlara takım elbise ve palto ile çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu geleneğe Kadıköy'de son verdi. Maç günü iki kızının ricası ve ısrarlı talebi üzerine Fatih Terim, Fenerbahçe deplasmanına bu kez takım elbise ile değil Galatasaray eşofmanı ve montu ile çıktı.

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