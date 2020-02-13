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Son dakika spor haberi | Galatasaray - Alanyaspor maçında ortalık karıştı! Hasan Şaş ile Erol Bulut koridorda...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş turu dün nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1'lik skorla devirmesine rağmen elenmekten kurtulamadı. Mücadelenin devre arasında tansiyon yükselirken, Hasan Şaş ile Erol Bulut soyunma odası koridorlarında karşı karşıya geldi.

13.02.2020 09:49 - Son Güncelleme: 13.02.2020 09:49
Son dakika spor haberi | Galatasaray - Alanyaspor maçında ortalık karıştı! Hasan Şaş ile Erol Bulut koridorda...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen elendi.

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Son dakika spor haberi | Galatasaray - Alanyaspor maçında ortalık karıştı! Hasan Şaş ile Erol Bulut koridorda...

Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken iki kulübenin kenar yönetimi arasındaki gerilim de bir hayli arttı.

Son dakika spor haberi | Galatasaray - Alanyaspor maçında ortalık karıştı! Hasan Şaş ile Erol Bulut koridorda...

Hürriyet'in haberine göre müsabakanın devre arasında Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut arasında tansiyon yükseldi.

Son dakika spor haberi | Galatasaray - Alanyaspor maçında ortalık karıştı! Hasan Şaş ile Erol Bulut koridorda...

İlk yarı bitiminde iki takım teknik heyeti arasında sözlü tartışma yaşandı. 1-1 biten 45 dakika sonrasında Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında gerilim dolu anlar yaşandı.

Son dakika spor haberi | Galatasaray - Alanyaspor maçında ortalık karıştı! Hasan Şaş ile Erol Bulut koridorda...

SÖZLÜ ATIŞMA
Alanyaspor'un vakit geçirdiğini ve oyunu sürekli durduğunu ifade eden Hasan Şaş'ın Erol Bulut'a "Her şeye itiraz ediyorsunuz, yere yatıyorsunuz" diye çıkıştığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi | Galatasaray - Alanyaspor maçında ortalık karıştı! Hasan Şaş ile Erol Bulut koridorda...

Erol Bulut'un ise Hasan Şaş'a "Benim muhatabım sen değilsin" yanıtı vermesi üzerine koridorda tansiyonun yükseldi ancak araya giren kulüp yetkilileri durumu sakinleştirdi. (Futbolarena)

Son dakika spor haberi | Galatasaray - Alanyaspor maçında ortalık karıştı! Hasan Şaş ile Erol Bulut koridorda...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-1 kazanmalarına rağmen kupaya veda ettikleri Aytemiz Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, oyuncularını tebrik ettikten sonra sarı kırmızılı camiayı hitaben manidar ifadeler kullandı. Terim, "Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum. Hem ilk maçta, hem de bu maçta, ben açıkçası onlardan bekliyorum bazı şeyler. Sadece üzüldüğüm bir konu var.... Peki, bir şey söylemiyorum"

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