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Jose Sosa'da mutlu son! Trabzonspor'a bir müjde daha

Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirvenin gizli lideri olan Trabzonspor, kadro yapılanma çalışmalarını da sürdürüyor. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan bordo-mavili ekip sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Jose Sosa ve Filip Novak için girişimlere başladı. Arjantinli yıldız Sosa ile 2 yıllık anlaşmaya varan Trabzospor, Novak ile de yeniden masaya oturdu.

13.02.2020 12:14 - Son Güncelleme: 13.02.2020 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





