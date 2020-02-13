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Jose Sosa'da mutlu son! Trabzonspor'a bir müjde daha

Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirvenin gizli lideri olan Trabzonspor, kadro yapılanma çalışmalarını da sürdürüyor. Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan bordo-mavili ekip sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Jose Sosa ve Filip Novak için girişimlere başladı. Arjantinli yıldız Sosa ile 2 yıllık anlaşmaya varan Trabzospor, Novak ile de yeniden masaya oturdu.

13.02.2020 12:14 - Son Güncelleme: 13.02.2020 12:14
Jose Sosa'da mutlu son! Trabzonspor'a bir müjde daha

Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile bir kez daha masaya oturdu.

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Jose Sosa'da mutlu son! Trabzonspor'a bir müjde daha

Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Jose Sosa'da mutlu son! Trabzonspor'a bir müjde daha

Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.

Jose Sosa'da mutlu son! Trabzonspor'a bir müjde daha

Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.

Jose Sosa'da mutlu son! Trabzonspor'a bir müjde daha

YENİLER SAHNE ALACAK
Trabzonspor kupada çeyrek final ilk maçında Erzurumspor'u 5-0 yenmişti. Bugünkü rövanşta Messias ve Da Costa gibi yeni transfer oynayacak.

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