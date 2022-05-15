Olaylı maçta kazanan Beşiktaş! Tam 3 kırmızı çıktı... (Göztepe 0-2 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, büyük bölümünü 9 kişi oynadığı maçta deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Cyle Larin ve Josef de Souza kaydetti. Öte yandan Beşiktaş'ta 19'da Valentin Rosier ikinci sarı karttan ve 37'de Josef de Souza, Göztepe'de ise 75'te Adis Jahovic kırmızı kart gördü.
15.05.2022 18:11 - Son Güncelleme: 15.05.2022 18:13
TAM 3 KIRMIZI ÇIKTI
Beşiktaş'ta 19'da Valentin Rosier ikinci sarı karttan ve 37'de Josef de Souza, Göztepe'de ise 75'te Adis Jahovic kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Beşiktaş 58 puana yükseldi.