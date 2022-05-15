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Olaylı maçta kazanan Beşiktaş! Tam 3 kırmızı çıktı... (Göztepe 0-2 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, büyük bölümünü 9 kişi oynadığı maçta deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Cyle Larin ve Josef de Souza kaydetti. Öte yandan Beşiktaş'ta 19'da Valentin Rosier ikinci sarı karttan ve 37'de Josef de Souza, Göztepe'de ise 75'te Adis Jahovic kırmızı kart gördü.

15.05.2022 18:11 - Son Güncelleme: 15.05.2022 18:13
Olaylı maçta kazanan Beşiktaş! Tam 3 kırmızı çıktı... Göztepe 0-2 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oldu. Karşılaşmanın büyük bölümünü 9 kişi oynayan Beşiktaş, deplasmanda 2-0'lık skorla kazandı.

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Olaylı maçta kazanan Beşiktaş! Tam 3 kırmızı çıktı... Göztepe 0-2 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET

Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri 27'de Cyle Larin ve 32'de Josef de Souza kaydetti.

Olaylı maçta kazanan Beşiktaş! Tam 3 kırmızı çıktı... Göztepe 0-2 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET

TAM 3 KIRMIZI ÇIKTI
Beşiktaş'ta 19'da Valentin Rosier ikinci sarı karttan ve 37'de Josef de Souza, Göztepe'de ise 75'te Adis Jahovic kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Beşiktaş 58 puana yükseldi.

Olaylı maçta kazanan Beşiktaş! Tam 3 kırmızı çıktı... Göztepe 0-2 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET

Daha önce Süper Lig'e veda eden Göztepe ise 28 puanda kaldı.

Olaylı maçta kazanan Beşiktaş! Tam 3 kırmızı çıktı... Göztepe 0-2 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET

EMRE MEST ETTİ
Öte yandan Ersin'in yokluğunda kaleyi alan 18 yaşındaki Emre Bilgin kurtarışlarıyla taraftarı mest etti.

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