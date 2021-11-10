SON DAKİKA: Saat 9'u 5 geçe Golbol Milli Takımı maçı durdurdu! Atatürk için saygı duruşunda bulundu
Son dakika haberleri... Samsun'da Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda bu sabah oynanan Türkiye-Rusya maçında duygulandıran anlar yaşandı. Saat 09.00'da başlayan maçta saat 09.05'te Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. İşte o anlar...
10.11.2021 11:09
- Son Güncelleme: 10.11.2021 12:26
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Rusya'yı 8-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan maç, saat 09.05'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla durduruldu.