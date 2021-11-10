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SON DAKİKA: Saat 9'u 5 geçe Golbol Milli Takımı maçı durdurdu! Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Son dakika haberleri... Samsun'da Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda bu sabah oynanan Türkiye-Rusya maçında duygulandıran anlar yaşandı. Saat 09.00'da başlayan maçta saat 09.05'te Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. İşte o anlar...

10.11.2021 11:09 - Son Güncelleme: 10.11.2021 12:26
SON DAKİKA: Saat 9’u 5 geçe Golbol Milli Takımı maçı durdurdu! Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Rusya'yı 8-2 yenerek yarı finale yükseldi.

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SON DAKİKA: Saat 9’u 5 geçe Golbol Milli Takımı maçı durdurdu! Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan maç, saat 09.05'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla durduruldu.

SON DAKİKA: Saat 9’u 5 geçe Golbol Milli Takımı maçı durdurdu! Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Her iki takım sporcuları ve salondakiler, 1 dakika saygı duruşunda bulunduktan sonra karşılaşma, kaldığı yerden devam etti.

SON DAKİKA: Saat 9’u 5 geçe Golbol Milli Takımı maçı durdurdu! Atatürk için saygı duruşunda bulundu

İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 8-2 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

SON DAKİKA: Saat 9’u 5 geçe Golbol Milli Takımı maçı durdurdu! Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Türkiye Kadın Milli Takımı ise çeyrek final maçında saat 17.00'de Almanya ile karşılaşacak.

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