İşte Abdullah Avcı’nın 1 yıllık Trabzonspor karnesi! İlk sezonda Avrupa potasına ikinci sezonda zirveye taşıdı

SON İKİ SEZONA DAMGASINI VURDU

2021-22 sezonuna da Avcı yönetiminde başlayan Karadeniz ekibi, geride kalan haftada 12 maç sonunda topladığı 30 puan ile namağlup zirvede yer aldı. Abdullah Avcı yönetiminde ligde son 24 maçını yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, ayrıca son 24 deplasman karşılaşmasından da namağlup ayrılarak kulüp tarihinde rekorları egale etti. Bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de toplamda 44 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

