Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı Beşiktaşlı yıldızı Emre Belözoğlu istedi!
Süper Lig'de ve Avrupa'da 12 hafta sonunda beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta, milli arada transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitme kararı aldığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, takımda verim alamadığı ve performanslarını yükseltemeyen futbolcularla kesin olarak yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti. Bu doğrultuda Beşiktaş'ta, takımın yıldızlarından biriyle ocak ayında vedalaşılacak. Kartal'da yolların ayrılması planlanan yıldız futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in de ilgisi var. Transfer için Emre Belözoğlu da devreye girdi. Haberin detayları...
10.11.2021 12:34
- Son Güncelleme: 10.11.2021 12:36
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, sezon içinde forma şansı verdiği ancak bu şansı yeterli şekilde kullanamayan isimleri ekibiyle birlikte belirlediği öğrenildi.
Bu doğrultuda ocak ayında sürpriz ayrılıkların yaşanacağı Beşiktaş'ta, kesin olarak yolların ayrılacağı ilk futbolcu belli oldu.
9 YILLIK OĞUZHAN SERÜVENİ BİTİYOR!
Beşiktaş'a 2012 sezonunda İngiltere'nin Arsenal takımından gelen Oğuzhan Özyakup ile ocak ayında kesin olarak yollar ayrılıyor. Siyah beyazlıların 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında yaşadığı şampiyonlukta büyük katkısı olan milli futbolcunun, inişli çıkışlı performansı sonrası bu kararın alındığı ifade edildi.