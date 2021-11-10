Sergen Yalçın’ın gözden çıkardığı Beşiktaşlı yıldızı Emre Belözoğlu istedi!

9 YILLIK OĞUZHAN SERÜVENİ BİTİYOR!

Beşiktaş'a 2012 sezonunda İngiltere'nin Arsenal takımından gelen Oğuzhan Özyakup ile ocak ayında kesin olarak yollar ayrılıyor. Siyah beyazlıların 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında yaşadığı şampiyonlukta büyük katkısı olan milli futbolcunun, inişli çıkışlı performansı sonrası bu kararın alındığı ifade edildi.