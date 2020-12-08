Haberler Galeri Spor Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Tam tamına...

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ve Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo çıtayı arşa çıkardı! Tam tamına...

İkisi de dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli yetenekleri... Biri Barcelona ile adı özdeşleşen Lionel Messi, diğeri ek önemli rakibi Messi'nin aksine Avrupa'nın pek çok farklı liginde rüştünü ispatlayan Cristiano Ronaldo. Ve 10 sezon sonra uzun yıllar El Clasico'da karşı karşıya gelen Messi ile Ronaldo bu kez Camp Nou'da Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya... Sporseverler günler öncesinden bu karşılaşmaya kilitlenmişti bile. Öte yandan hem Lionel Messi hem de Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Söylentilere göre Lionel Messi 15 milyon dolar değerinde özel bir jet satın aldı. Cristiano Ronaldo'nun ise garajından akıllara zarar bir servet var.

08.12.2020 15:46 - Son Güncelleme: 08.12.2020 15:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





