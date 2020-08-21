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Son dakika olarak duyuruldu! Barcelona'da kazan kaynıyor... Lionel Messi dönemi sona mı eriyor?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik mağlubiyet sonrası La Liga devi Barcelona'da sular durulmuyor. Büyük hezimet sonrası teknik direktör Quique Setién ve Lionel Messi'yla sorunlar yaşayan sportif direktör Eric Abidal'in görevlerine son verilmişti. Ancak bu değişiklik Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'yi tatmin etmedi. Barça'da Lionel Messi dönemi kapanıyor mu? İşte o son dakika gelişmesi...

21.08.2020 10:30 - Son Güncelleme: 21.08.2020 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





