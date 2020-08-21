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Son dakika olarak duyuruldu! Barcelona'da kazan kaynıyor... Lionel Messi dönemi sona mı eriyor?
Son dakika olarak duyuruldu! Barcelona'da kazan kaynıyor... Lionel Messi dönemi sona mı eriyor?
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik mağlubiyet sonrası La Liga devi Barcelona'da sular durulmuyor. Büyük hezimet sonrası teknik direktör Quique Setién ve Lionel Messi'yla sorunlar yaşayan sportif direktör Eric Abidal'in görevlerine son verilmişti. Ancak bu değişiklik Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'yi tatmin etmedi. Barça'da Lionel Messi dönemi kapanıyor mu? İşte o son dakika gelişmesi...
21.08.2020 10:30
- Son Güncelleme: 21.08.2020 10:30
Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik tarihi mağlubiyetin ardından Barcelona'da sular durulmuyor.
İLK ÇATLAK
Abidal'in bazı futbolcuları kasten oynamamakla suçlaması ve Messi'nin de bir saat içinde Twitter'dan ona 'isim söylemesi' çağrısında bulunması üzerine Barcelona'da ilk çatlak oluşmuştu.
8-2 İPLERİ KOPARDI
Devamındaki süreçte sportif başarıdan uzaklaşan Katalan ekibi Bayern Münih'e mağlup olunca ipler tamamen koptu ve köklü değişiklikler için ilk adım atıldı.
UTANIYORUM
Pique'nin maç sonu "Utanıyorum. Barcelona'da yapı değişmeli. Gerekiyorsa, ben çekilebilirim." sözlerini destekleyen futbolcular erken seçim istedi.
Messi'nin ise kulüpte kalma şartlarından birinin de yönetim değişikliği olduğu iddia ediliyordu.