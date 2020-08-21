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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle olay yaratan Gökhan Gönül bu gerçekle şoke etti! Meğer...

Spor gündeminin en başında günlerdir yer alan bir isim vardı, o da Gökhan Gönül.'dü... 35 yaşındaki sağ bekin bir süredir adı 2007-2016 yılları arasında formasını terlettiği Fenerbahçe ile anılıyordu takım arkadaşı Caner Erkin'le birlikte. Nitekim o transfer iddiları doğru çıktı, Fenerbahçe son dakika transfer haberleri peş peşe patlattı. Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye geri döndü. Bu haber sonrası futbola 2002 yılında Bursa'a başlayan Gökhan Gönül hakkında her şey merak edilir oldu. Gökhan Gönül hakkında araştırma yapanlar ise şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. Gökhan Gönül bakın aslında hangi takımlıymış. İşte detaylar.

21.08.2020 15:22 - Son Güncelleme: 21.08.2020 15:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





