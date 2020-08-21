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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle olay yaratan Gökhan Gönül bu gerçekle şoke etti! Meğer...

Spor gündeminin en başında günlerdir yer alan bir isim vardı, o da Gökhan Gönül.'dü... 35 yaşındaki sağ bekin bir süredir adı 2007-2016 yılları arasında formasını terlettiği Fenerbahçe ile anılıyordu takım arkadaşı Caner Erkin'le birlikte. Nitekim o transfer iddiları doğru çıktı, Fenerbahçe son dakika transfer haberleri peş peşe patlattı. Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye geri döndü. Bu haber sonrası futbola 2002 yılında Bursa'a başlayan Gökhan Gönül hakkında her şey merak edilir oldu. Gökhan Gönül hakkında araştırma yapanlar ise şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. Gökhan Gönül bakın aslında hangi takımlıymış. İşte detaylar.

21.08.2020 15:22 - Son Güncelleme: 21.08.2020 15:22
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle olay yaratan Gökhan Gönül bu gerçekle şoke etti! Meğer...

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek eski futbolcusu Gökhan Gönül ile anlaşmaya vardığı iddia edildi günlerce. Ve bu haber doğru çıktı. Gökhan Gönül 4 yıl aradan sonra yeniden çubukluyu üzerine geçirdi.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle olay yaratan Gökhan Gönül bu gerçekle şoke etti! Meğer...

Yaşanan bu gelişmesinin ardından Gökhan Gönül, günün en çok araştırılan ismi haline geldi. Gökhan Gönül hakkında araştırma yapanlar bu gerçeği görünce şaştı kaldı. İşte başta Gökhan Gönül olmak üzere futbolcuların tuttukları takımlar.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle olay yaratan Gökhan Gönül bu gerçekle şoke etti! Meğer...

FUTBOLCULARIN ÇOCUKKEN TUTTUKLARI TAKIMLAR

BURAK YILMAZ - BEŞİKTAŞ

Dört büyüklerde oynayan nadir futbolculardan. Dört büyüklerde ilk olarak Beşiktaş forması giydi ama kariyerinin en başarılı dönemlerine Trabzonspor ve Galatasaray'da imza attı. Babadan miras Beşiktaşlıdır.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle olay yaratan Gökhan Gönül bu gerçekle şoke etti! Meğer...

ARDA TURAN - BEŞİKTAŞ
Galatasaray altyapısından Barcelona'ya uzanan bir başarı öyküsü. Özel hayatından futbol hayatına kadar büyük çalkantılar da barındıran bir fenomen. Memlekete dönüşünde "Galatasaray olmasa, Beşiktaş'a gider" denilen bir isimdi. Çünkü kendi beyanları vardı Beşiktaş'a sempati duyduğuna dair. Bu sempatinin kökleriyse çocukluğuna dayanıyor. Evet, Galatasaray efsanesi Beşiktaş'ı tutarak mahallesinde top koşturmaya başlamıştı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle olay yaratan Gökhan Gönül bu gerçekle şoke etti! Meğer...

RÜŞTÜ REÇBER - GALATASARAY

Antalyaspor'da parlarken Beşiktaş'a transfer olması gündemdeyi ancak yaşadığı trafik kazası buna mani oldu. Fakat sonrasında Fenerbahçe'ye geldi ve orada efsaneleşti. Milli formayı 120 kez ile en çok giyen isim halihazırda. Çocukluğunda gönül verdiği takımsa ne Beşiktaş ne Fenerbahçe'ydi; o takım Galatasaray'dı…

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