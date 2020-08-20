Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan flaş sözler: Galatasaray ve Emre Kılınç...

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Emre Belözoğlu, bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu. Ufaklığımdan beri belirttim bunu. Ağzından benim futbolculuğumla ve saha içindeki duruşumla ilgili duyduğum şeyler beni çok etkiledi transfer sürecinde. Çok samimi ve içten biri, tanıyan herkes bilir. Anlatıldığı gibi inanılmaz biri ve kendisini tanıdığım için çok şansı hissediyorum. İnşallah her şey Fenerbahçe için güzel olacak. Ondan öğrenerek çok şey var, beraber oynamak isterdim ama saha dışında da her şeye inanılmaz başladı.