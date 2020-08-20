Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan flaş sözler: Galatasaray ve Emre Kılınç...
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer adeta büyük bir savaşa sokan Mert Hakan Yandaş'ın son tercihi sarı-lacivertlilerden yana olmuş ve kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imzasını atmıştı. Daha önce Galatasaray'a gideceğine kesin gözüyle bakılan Mert Hakan Yandaş'ın bu kararı geniş bir gündem yaratmıştı. Mert Hakan Yandaş, Topuk Yaylası'nda düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte transfer süreci, Galatasaray, Whatsapp mesajları ve Emre Kılınç hakkında da açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş'ın sözlerinden satır başları...
İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN AÇIKLAMALARI...
"Bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. Bu çatı altında olmak büyük onur. Buraya geldiğim ilk günden beri gerçekten çok ayrıcalıklı bir yer olduğunu hissediyorum. Bu armanın altına ve ailenin içinde mücadele etmek için can atıyorum. Fenerbahçe çatısı altında olmak büyük gurur, karşılığını inşallah en iyi şekilde veririm herkese.
Yönetimimiz gerçekten transferde inanılmaz şeyler yapıyor. Ben buraya kadro rekabetinin farkında olarak geldim. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Rekabet elbette olacak ama ben de bu rekabet içinde kendimi geliştirmek için buraya geldim. İlk 11 için elimden geleni yapacağım. Sonunda inşallah Fenerbahçe'nin kazanacağı bir ortam oluşur.
"FENERBAHÇE'YE GELMEKLE NE KADAR DOĞRU KARAR VERDİĞİMİ GÖRDÜM"
O olayla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Zaten suç duyurunda bulundum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'ye gelmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı bir kez daha gördüm. (Galatasaraylı yönetici ile mesajlarının sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili olarak)
"EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Emre Belözoğlu, bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu. Ufaklığımdan beri belirttim bunu. Ağzından benim futbolculuğumla ve saha içindeki duruşumla ilgili duyduğum şeyler beni çok etkiledi transfer sürecinde. Çok samimi ve içten biri, tanıyan herkes bilir. Anlatıldığı gibi inanılmaz biri ve kendisini tanıdığım için çok şansı hissediyorum. İnşallah her şey Fenerbahçe için güzel olacak. Ondan öğrenerek çok şey var, beraber oynamak isterdim ama saha dışında da her şeye inanılmaz başladı.