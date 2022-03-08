Son dakika Galatasaray haberleri... Torrent’ten Barcelona’ya karşı Terim taktiği
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riski yaşayan Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi kuralarında Barcelona çıktı. 10 Şubat Perşembe günü Barcelona'ya konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, güçlü rakibine karşı ortaya koyacakları oyun planını büyük oranda belirledi.
Süper Lig'de düşme hattı ile henüz bağlarını koparamayan, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden Galatasaray'da gözler perşembe günü Barcelona ile Camp Nou'da oynanacak olan Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına çevrilmiş durumda.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçına büyük bir önem verirken karşılaşmada takımının uygulayacağı taktiği de büyük oranda belirlemiş durumda.
Avrupa Ligi'nde grup aşamasını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde namağlup bitiren Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarını inceleyen Torrent'in Barcelona karşısında Terim dönemine benzer bir oyun stratejisi belirlediği öğrenildi.
Avrupa Ligi grup aşamasında Terim ile 6 maçta kalesinde sadece 3 gol gören ve özellikle deplasman maçlarında oyun planını gol yememe üzerine kuran Sarı-Kırmızılı takımın, Torrent ile Barcelona deplasmanında da aynı oyun anlayışı ile sahada olması bekleniyor.
Torrent'in Barcelona karşısında savunma güvenliğini ön plana alıp, önceliğini takımın gol yememesine vereceği, kontra ataklarla ise rakip kalede gol aranacağı ifade ediliyor.