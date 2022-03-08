Vav TV İzle
Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Torrent’ten Barcelona’ya karşı Terim taktiği

Son dakika Galatasaray haberleri... Torrent’ten Barcelona’ya karşı Terim taktiği

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de küme düşme riski yaşayan Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi kuralarında Barcelona çıktı. 10 Şubat Perşembe günü Barcelona'ya konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, güçlü rakibine karşı ortaya koyacakları oyun planını büyük oranda belirledi.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
08.03.2022 16:58 - Son Güncelleme: 08.03.2022 16:58
Son dakika Galatasaray haberleri... Torrent’ten Barcelona’ya karşı Terim taktiği

Süper Lig'de düşme hattı ile henüz bağlarını koparamayan, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden Galatasaray'da gözler perşembe günü Barcelona ile Camp Nou'da oynanacak olan Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına çevrilmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Galatasaray haberleri... Torrent’ten Barcelona’ya karşı Terim taktiği

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçına büyük bir önem verirken karşılaşmada takımının uygulayacağı taktiği de büyük oranda belirlemiş durumda.

Son dakika Galatasaray haberleri... Torrent’ten Barcelona’ya karşı Terim taktiği

Avrupa Ligi'nde grup aşamasını teknik direktör Fatih Terim yönetiminde namağlup bitiren Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarını inceleyen Torrent'in Barcelona karşısında Terim dönemine benzer bir oyun stratejisi belirlediği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Torrent’ten Barcelona’ya karşı Terim taktiği

Avrupa Ligi grup aşamasında Terim ile 6 maçta kalesinde sadece 3 gol gören ve özellikle deplasman maçlarında oyun planını gol yememe üzerine kuran Sarı-Kırmızılı takımın, Torrent ile Barcelona deplasmanında da aynı oyun anlayışı ile sahada olması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Torrent’ten Barcelona’ya karşı Terim taktiği

Torrent'in Barcelona karşısında savunma güvenliğini ön plana alıp, önceliğini takımın gol yememesine vereceği, kontra ataklarla ise rakip kalede gol aranacağı ifade ediliyor.

SON DAKİKA