Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı Avrupa devlerini peşine taktı! Derbide dikkat çeken olay
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'ye sezon başında katılan ve bugüne kadar sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae'yi Avrupa devleri takibe aldı. Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Güney Koreli stoperi izlemek için 5 kulübün geldiği öğrenildi.
08.03.2022 15:00 - Son Güncelleme: 08.03.2022 15:00
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle beraber transfer edilen Kim Min Jae, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Fotomac.com.tr'nin haberine göre Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Kim Min Jae'yi Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un izlediğini ifade etti.
Ayrıca Porto'nun gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Mbemba'nın yerine Kim Min Jae'yi düşündüğü ifade edildi.