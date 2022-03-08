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Fenerbahçe'nin Güney Koreli yıldızı Avrupa devlerini peşine taktı! Derbide dikkat çeken olay

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'ye sezon başında katılan ve bugüne kadar sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kim Min-Jae'yi Avrupa devleri takibe aldı. Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Güney Koreli stoperi izlemek için 5 kulübün geldiği öğrenildi.

08.03.2022 15:00 - Son Güncelleme: 08.03.2022 15:00
Fenerbahçe’nin Güney Koreli yıldızı Avrupa devlerini peşine taktı! Derbide dikkat çeken olay

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle beraber transfer edilen Kim Min Jae, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Fenerbahçe’nin Güney Koreli yıldızı Avrupa devlerini peşine taktı! Derbide dikkat çeken olay

Sezon başında Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen Güney Koreli savunmacı, Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş durumda.

Fenerbahçe’nin Güney Koreli yıldızı Avrupa devlerini peşine taktı! Derbide dikkat çeken olay

Sezon başından beri Avrupa devlerinin takibinde olan Kim Min Jae için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’nin Güney Koreli yıldızı Avrupa devlerini peşine taktı! Derbide dikkat çeken olay

Fotomac.com.tr'nin haberine göre Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Kim Min Jae'yi Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Porto, Tottenham, Chelsea, Arsenal ve Juventus'un izlediğini ifade etti.

Fenerbahçe’nin Güney Koreli yıldızı Avrupa devlerini peşine taktı! Derbide dikkat çeken olay

Ayrıca Porto'nun gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Mbemba'nın yerine Kim Min Jae'yi düşündüğü ifade edildi.

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