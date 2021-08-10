SON DAKİKA: Messi hangi takımda oynayacak? Messi PSG'den kaç para alacak? L'Equipe duyurdu! İşte yıllık ücreti
Son dakika transfer haberi... Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Messi'nin yeni takımı herkesin beklediği gibi belli oldu. Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe Messi'nin PSG ile anlaştığını ve yıllık 35 milyon euro kazanacağını aktardı. Spor severlerin merak ettiği "Messi hangi takımda oynayacak? Messi kaç para kazanacak?" soruları da cevap buldu! İşte Messi'nin PSG transferiyle ilgili detaylar...
10.08.2021 14:35
- Son Güncelleme: 10.08.2021 14:36
Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile anlaştığını duyurdu.
Haberde, Messi'nin iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, sözleşmede bir yıl da opsiyon olduğunu aktarıldı.