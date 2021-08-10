Son dakika: Lionel Messi resmen Paris Saint-Germain'de!
Son dakika haberleri... Barcelona'dan ayrılan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Paris transferi paylaştığı video ile duyurdu.
10.08.2021 23:24
- Son Güncelleme: 10.08.2021 23:46
Barcelona'dan ayrılan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasını 2021-22 sezonunda giymeyeceği duyuran Messi'nin yeni adresi belli oldu.