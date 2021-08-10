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Son dakika: Lionel Messi resmen Paris Saint-Germain'de!

Son dakika haberleri... Barcelona'dan ayrılan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Paris transferi paylaştığı video ile duyurdu.

10.08.2021 23:24 - Son Güncelleme: 10.08.2021 23:46
Son dakika: Lionel Messi resmen Paris Saint-Germain’de!

Barcelona'dan ayrılan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

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Son dakika: Lionel Messi resmen Paris Saint-Germain’de!

Paris transferi paylaştığı video ile duyurdu.

Son dakika: Lionel Messi resmen Paris Saint-Germain’de!

Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasını 2021-22 sezonunda giymeyeceği duyuran Messi'nin yeni adresi belli oldu.

Son dakika: Lionel Messi resmen Paris Saint-Germain’de!

Kariyerinin ilk transferini gerçekleştiren 34 yaşındaki Messi, hücum hattında Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri barındıran PSG'yi tercih etti.

Son dakika: Lionel Messi resmen Paris Saint-Germain’de!

PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan Messi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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