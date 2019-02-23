Son dakika: Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı tatil edildi
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.
23.02.2019 19:43
- Son Güncelleme: 23.02.2019 19:44
Medipol Başakşehir'in 29 yaşındaki file bekçisi Mert Günok yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şartların böyle olacağının ısınmadan belli olduğunu belirtti. "Zeminden ziyade karla karışık tipi ve yoğun rüzgar görüşü düşürdü." diyen Günok şöyle devam etti, "Halis Hoca da bir deneyip duruma bakacağını söylemişti. Rüzgarın geldiği yöne bakamıyorduk. Yani zeminden ziyade tipiden dolayı ertelendi."
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