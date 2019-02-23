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Son dakika: Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı tatil edildi

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

23.02.2019 19:43 - Son Güncelleme: 23.02.2019 19:44
Son dakika: Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı tatil edildi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Medipol Başakşehir, Bursaspor'u konuk etti. 19.00'da başlayan müsabaka, olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından 5. dakikada durduruldu.

Son dakika: Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı tatil edildi

Oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Yapılan görüşmelerin hakem Özkahya, iki takım temsilcilerine maçın tatil edildiğini bildirdi.

Tatil edilen mücadelenin yarın aynı saatte 5. dakikadan itibaren oynanması planlanıyor.

Son dakika: Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı tatil edildi

Medipol Başakşehir'in 29 yaşındaki file bekçisi Mert Günok yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şartların böyle olacağının ısınmadan belli olduğunu belirtti. "Zeminden ziyade karla karışık tipi ve yoğun rüzgar görüşü düşürdü." diyen Günok şöyle devam etti, "Halis Hoca da bir deneyip duruma bakacağını söylemişti. Rüzgarın geldiği yöne bakamıyorduk. Yani zeminden ziyade tipiden dolayı ertelendi."

Son dakika: Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı tatil edildi

Bursaspor takım kaptanı Ertuğrul Ersoy, maçın tatil edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti. "Başlangıçta hava iyiydi ama birkaç dakika sonra çok bozdu.

Son dakika: Medipol Başakşehir - Bursaspor maçı tatil edildi

Rüzgar bize doğru esmesine rağmen biz sahada kalmak istedik ama Halis Hoca takdir hakkını kullandı. Şimdi bakınca duracak gibi de görünmüyor, doğru bir karar oldu."

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