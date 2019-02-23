Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Tam 3 isim...
UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya elenerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'na odaklanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon için transfer planlamalarına şimdiden başladı.
23.02.2019 21:05
- Son Güncelleme: 23.02.2019 21:05
Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Tam 3 isim...
Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Tam 3 isim...
Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Tam 3 isim...
Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Tam 3 isim...
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