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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu toplantısında konuştu. Beşiktaş'ın borcunun açıklandığı basın toplantısında gergin anlar yaşandı.

23.02.2019 13:07 - Son Güncelleme: 23.02.2019 13:13
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu

BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

Konuşma süresinin düşürülmesi önergesinin verilmesiyle üyeler arasında yaşanan tartışmalarla başlayan toplantı, Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Suat Anıl siyah beyazlıların borç durumunu açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu

Denetleme Kurulu raporuna göre Beşiktaş'ın toplam borcu 2018 yıl sonu itibariyle 2.314.695.709 Türk Lirası olarak gerçekleşti.
Divan Kurulu, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın konuşması ile devam etti.

Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu

'LİSANSLAR ALINMAZ, LİGE ÇIKILAMAZ'

"Mayıs ayındaki seçimden evvel son Divan toplantımız. Önümüzdeki ay 7. senemizi doldurmuş oluyoruz. Bugün kamuoyunda konuşulan konularla ilgili heyetinizi bilgilendirmek istiyorum. 2012 yılında ben ve arkadaşlarım Beşiktaş Kulübü'ne aday olduğumuz süreci hepiniz 25 seneyi dolduran Kongre Üyeleri olduğunuz için biliyorsunuz.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu

26 Mart'ta geldiğimizde UEFA Lisansları alınacaktı. 'Lisanslar alınamaz, lige çıkılamaz' süreçleri yaşandı. O gün geldiğinde Beşiktaş Kulübü'nün borç yapısından bahsetmek istiyorum. O günün denetleme kurulu bize 431 milyon TL ve 242 milyon USD olmak üzere kulübümüzü devrettiğini açıkladı."

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu

'ALINAN ÇEKLER BİRER BORÇTUR'

"Ben 2005 senesinde yapmış olduğum Genel Kurul konuşmasından da söylemiştim. Alınan çekler bir borçtur. Günü geldiği zaman o paralar kullanıldığı için ileride daha büyüyerek hareket edecektir. Bir şirkette çalışıyorsunuz ve şirketten kredi aldınız. Gittiniz onunla ihtiyaçlarınızı karşıladınız.

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