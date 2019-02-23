Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu toplantısında konuştu. Beşiktaş'ın borcunun açıklandığı basın toplantısında gergin anlar yaşandı.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU AÇIKLANDI
Beşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştiriliyor.
Konuşma süresinin düşürülmesi önergesinin verilmesiyle üyeler arasında yaşanan tartışmalarla başlayan toplantı, Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Suat Anıl siyah beyazlıların borç durumunu açıkladı.
'LİSANSLAR ALINMAZ, LİGE ÇIKILAMAZ'
"Mayıs ayındaki seçimden evvel son Divan toplantımız. Önümüzdeki ay 7. senemizi doldurmuş oluyoruz. Bugün kamuoyunda konuşulan konularla ilgili heyetinizi bilgilendirmek istiyorum. 2012 yılında ben ve arkadaşlarım Beşiktaş Kulübü'ne aday olduğumuz süreci hepiniz 25 seneyi dolduran Kongre Üyeleri olduğunuz için biliyorsunuz.
'ALINAN ÇEKLER BİRER BORÇTUR'
"Ben 2005 senesinde yapmış olduğum Genel Kurul konuşmasından da söylemiştim. Alınan çekler bir borçtur. Günü geldiği zaman o paralar kullanıldığı için ileride daha büyüyerek hareket edecektir. Bir şirkette çalışıyorsunuz ve şirketten kredi aldınız. Gittiniz onunla ihtiyaçlarınızı karşıladınız.