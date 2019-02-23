Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu

26 Mart'ta geldiğimizde UEFA Lisansları alınacaktı. 'Lisanslar alınamaz, lige çıkılamaz' süreçleri yaşandı. O gün geldiğinde Beşiktaş Kulübü'nün borç yapısından bahsetmek istiyorum. O günün denetleme kurulu bize 431 milyon TL ve 242 milyon USD olmak üzere kulübümüzü devrettiğini açıkladı."