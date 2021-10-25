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Haberler Spor SON DAKİKA: Manchester United futbolcularından şaşırtan talep! Ronaldo'nun kaptan olmasını istediler

SON DAKİKA: Manchester United futbolcularından şaşırtan talep! Ronaldo'nun kaptan olmasını istediler

Son dakika haberleri... Dünyanın en iyi futbolcularından olan Cristiano Ronaldo, yaz transfer döneminde büyük bir sürprize imza atarak Juventus'tan eski takımı Manchester United'a transfer olmuştu. Son günlerde M.United'in kötü gidişatı sonrası Ronaldo'nun varlığı tartışılırken takım arkadaşları Portekizli yıldız için flaş bir istekte bulundu. Futbolcular, takım kaptanı Harry Maguire'nın Ronaldo kadar ateşli olmadığı ve Ronaldo'nun bu işi daha iyi yapabileceğini öne sürdü ve Ronaldo'nun kaptan olmasını istedi. İşte Manchester United'daki son dakika gelişmeleri...

25.10.2021 18:50 - Son Güncelleme: 25.10.2021 18:59
SON DAKİKA: Manchester United futbolcularından şaşırtan talep! Ronaldo’nun kaptan olmasını istediler

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birisi olan Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon'da başlayan kariyerine Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi devlerde devam etti.

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SON DAKİKA: Manchester United futbolcularından şaşırtan talep! Ronaldo’nun kaptan olmasını istediler

Kulüp kariyeri boyunca Manchester United'la birlikte İngiltere Premier Lig'de geçirdiği günler bütün futbolseverlerin hafızasında kazılı olan Ronaldo, 12 yıllık aranın ardından yeniden efsanesi olduğu kulübe adım attı.

SON DAKİKA: Manchester United futbolcularından şaşırtan talep! Ronaldo’nun kaptan olmasını istediler

Juventus'tan ayrılarak İngiliz devine imza atan Ronaldo, dünya futbolunda yeni bir sayfa açtı ve bu kararıyla tüm futbolseverleri heyecanlandırdı.

SON DAKİKA: Manchester United futbolcularından şaşırtan talep! Ronaldo’nun kaptan olmasını istediler

Manchester şehrinde büyük bir coşkuyla karşılanan Portekizli yıldız, eylül ayında sergilediği performansla adeta herkesi büyülemeyi başardı.

SON DAKİKA: Manchester United futbolcularından şaşırtan talep! Ronaldo’nun kaptan olmasını istediler

Eylül ayında attığı goller ve takıma kazandırdığı puanlarla Premier Lig'de 'ayın futbolcusu' ödülü alan 36 yaşındaki süper yıldız için son günler istendiği gibi gitmiyor.

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