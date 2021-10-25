SON DAKİKA: Manchester United futbolcularından şaşırtan talep! Ronaldo'nun kaptan olmasını istediler
Son dakika haberleri... Dünyanın en iyi futbolcularından olan Cristiano Ronaldo, yaz transfer döneminde büyük bir sürprize imza atarak Juventus'tan eski takımı Manchester United'a transfer olmuştu. Son günlerde M.United'in kötü gidişatı sonrası Ronaldo'nun varlığı tartışılırken takım arkadaşları Portekizli yıldız için flaş bir istekte bulundu. Futbolcular, takım kaptanı Harry Maguire'nın Ronaldo kadar ateşli olmadığı ve Ronaldo'nun bu işi daha iyi yapabileceğini öne sürdü ve Ronaldo'nun kaptan olmasını istedi. İşte Manchester United'daki son dakika gelişmeleri...
25.10.2021 18:50
- Son Güncelleme: 25.10.2021 18:59
Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birisi olan Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon'da başlayan kariyerine Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi devlerde devam etti.
Kulüp kariyeri boyunca Manchester United'la birlikte İngiltere Premier Lig'de geçirdiği günler bütün futbolseverlerin hafızasında kazılı olan Ronaldo, 12 yıllık aranın ardından yeniden efsanesi olduğu kulübe adım attı.
Juventus'tan ayrılarak İngiliz devine imza atan Ronaldo, dünya futbolunda yeni bir sayfa açtı ve bu kararıyla tüm futbolseverleri heyecanlandırdı.