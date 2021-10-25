Fenerbahçe'den Fransa 7. ligine! Henri Bienvenu'nün bir de son halini görün! O eski halinden eser yok
Birçoğu dünyanın konuştuğu isimlerden. Ve yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Onlardan biri Fenerbahçe kariyerleriyle hafızalarımıza kazınan Henri Bienvenü. Kamerunlu futbolcu, 2011'de büyük beklentilerle Young Boys'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2013'te takımdan ayrılan Henri Bienvenu, 33 yaşında Fransa'da 7. lig düzeyinde mücadele eden Rosières'nin formasını giyiyor. Ve o hatırladığınız halinden eser kalmadı...
Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formaları giyen Kamerunlu oyuncu Henri Bienvenu, futbol kariyerini Fransa'da sürdürüyor. 33 yaşındaki oyuncu, Fransa'da 7. lig düzeyindeki Regional 2'da Rosieres forması giyiyor. L'Est eclair'nin haberine göre Bienvenu, 3-0'lık Bar-sur-Seine galibiyetinde de 1 gol ile takımına destek sağladı.
Bienvenu, 2011'de 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Young Boys'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-Lacivertliler'de beklentileri karşılayamayan Bienvenu, Ocak 2013'te Zaragoza'ya kiralanmış ve 2013-14 sezonu öncesi de Eskişehirspor'a transfer olmuştu. Son hali ise görenlerin ağzını açık bıraktı.
İşte başta Henri Bienvenu olmak üzere futbolcuların inanılmaz değişimleri.
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2000 ile 2003 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Revivo daha sonra Ocak 2003'te Galatasaray'a transfer olmuş ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda forma giymişti. Süper Lig'de etkili sol ayağı ile sayısız gol ve asiste imzasını koydu.