Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi güzel görüntüler! Sergen Yalçın ile Fatih Terim’in samimi sohbeti

"YEŞİ SAHALARDA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ HAREKETLER"

Son dönemde gergin geçen derbilerin ardından iki takımın teknik direktörünün samimiyeti dikkat çekerken söz konusu fotoğraf sosyal medyada da "Yeşil sahalarda görmek istediğimiz hareketler" yorumlarına neden oldu.