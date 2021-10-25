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Haberler Spor Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi güzel görüntüler! Sergen Yalçın ile Fatih Terim'in samimi sohbeti

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi güzel görüntüler! Sergen Yalçın ile Fatih Terim'in samimi sohbeti

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde yeşil sahalarda görmek istediğimiz hareketler objektiflere yansıdı. Ev sahibi takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, misafir takım teknik direktörü Fatih Terim'in yanına 'hoşgeldiniz' demek için gitti. İki teknik adam sadece birbirlerine başarı dilemedi. Sarı-kırmızılı kulübede bir süre oturan Sergen Yalçın, bir dönem hocalığını da yapan Fatih Terim'le sohbet edip karşılıklı gülüştü. İşte o anlar...

25.10.2021 20:49 - Son Güncelleme: 25.10.2021 20:49
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi güzel görüntüler! Sergen Yalçın ile Fatih Terim’in samimi sohbeti

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı.

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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi güzel görüntüler! Sergen Yalçın ile Fatih Terim’in samimi sohbeti

Maç öncesinde Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın samimi görüntüsü ise geceye damgasını vurdu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi güzel görüntüler! Sergen Yalçın ile Fatih Terim’in samimi sohbeti

"YEŞİ SAHALARDA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ HAREKETLER"
Son dönemde gergin geçen derbilerin ardından iki takımın teknik direktörünün samimiyeti dikkat çekerken söz konusu fotoğraf sosyal medyada da "Yeşil sahalarda görmek istediğimiz hareketler" yorumlarına neden oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi güzel görüntüler! Sergen Yalçın ile Fatih Terim’in samimi sohbeti
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