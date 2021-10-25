Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi güzel görüntüler! Sergen Yalçın ile Fatih Terim'in samimi sohbeti
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde yeşil sahalarda görmek istediğimiz hareketler objektiflere yansıdı. Ev sahibi takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, misafir takım teknik direktörü Fatih Terim'in yanına 'hoşgeldiniz' demek için gitti. İki teknik adam sadece birbirlerine başarı dilemedi. Sarı-kırmızılı kulübede bir süre oturan Sergen Yalçın, bir dönem hocalığını da yapan Fatih Terim'le sohbet edip karşılıklı gülüştü. İşte o anlar...
25.10.2021 20:49
- Son Güncelleme: 25.10.2021 20:49