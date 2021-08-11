Galatasaray’da yeni hedef Dennis Man! Morutan’ın alternatifi bulundu

Cimbom, Parma'dan Dennis Man'ı istiyor. Sağ kanat, forvet arkası ve santrfor olarak forma giyebilen futbolcu için İtalyan takımıyla görüşmeler başladı. İlk etapta 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte 2 milyon euro'yu bulan bonuslar teklif edildi. Oyuncuya da yıllık 2 milyon euro maaş verilecek.