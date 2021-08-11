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Galatasaray'da yeni hedef Dennis Man! Morutan'ın alternatifi bulundu

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Becali'nin istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Morutan transferinden vazgeçmişti. Sarı-kırmızılı ekipte Morutan'ın alternatifi yine bir Rumen isim oldu. İşte detaylar...

11.08.2021 10:09 - Son Güncelleme: 11.08.2021 10:09
Galatasaray’da yeni hedef Dennis Man! Morutan’ın alternatifi bulundu

Galatasaray orta sahayı Rumenlere bırakmakta kararlı görünüyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, forvet arkasına da Olimpiu Morutan'ı koymak istiyordu.

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Galatasaray’da yeni hedef Dennis Man! Morutan’ın alternatifi bulundu

Ancak Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali'nin yüksek fiyat çekmesi geri adım atılmasına yol açtı. Şimdi yeniden bir Rumen oyuncu gündemde...

Galatasaray’da yeni hedef Dennis Man! Morutan’ın alternatifi bulundu

Cimbom, Parma'dan Dennis Man'ı istiyor. Sağ kanat, forvet arkası ve santrfor olarak forma giyebilen futbolcu için İtalyan takımıyla görüşmeler başladı. İlk etapta 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte 2 milyon euro'yu bulan bonuslar teklif edildi. Oyuncuya da yıllık 2 milyon euro maaş verilecek.

Galatasaray’da yeni hedef Dennis Man! Morutan’ın alternatifi bulundu

Dennis Man, 29 Ocak 2021'de Parma tarafından 13 milyon euro karşılığında transfer edildi. 22 yaşındaki forvet yeni takımında iyi bir izlenim bıraktı ancak Parma Serie B'ye düştü.

Galatasaray’da yeni hedef Dennis Man! Morutan’ın alternatifi bulundu

Dennis alt ligde forma giymek istemediği için ayrılmayı planlıyor. Ancak Parma Başkanı Kyle Krause'nin Galatasaray'ın teklifini düşük bulduğu gelen haberler arasında…

Galatasaray’da yeni hedef Dennis Man! Morutan’ın alternatifi bulundu

Menajer Giovani Becali, yaptığı açıklamada Dennis Man'ın Parma'nın önemli oyuncuları arasında yer aldığını belirterek "Başkan Kyle Krause, Dennis Man'ı Galatasaray'ın teklifinden daha üstünde bir meblağ karşılığında göndermeyi düşünüyor" diye konuştu.

Galatasaray’da yeni hedef Dennis Man! Morutan’ın alternatifi bulundu

DENNIS MAN KİMDİR?
26 Ağustos 1998 Romanya doğumlu olan sağ kanat oyuncusu 1.83 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Aynı zamanda on numara ve sağ kanatta oynayabilen Dennis Man, sene başında Steaua Bükreş'ten Parma'ya transfer oldu.

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