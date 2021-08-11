Galatasaray'da yeni hedef Dennis Man! Morutan'ın alternatifi bulundu
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Becali'nin istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle Morutan transferinden vazgeçmişti. Sarı-kırmızılı ekipte Morutan'ın alternatifi yine bir Rumen isim oldu. İşte detaylar...
Galatasaray orta sahayı Rumenlere bırakmakta kararlı görünüyor. 8 ve 10 numara oynayabilen Alex Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, forvet arkasına da Olimpiu Morutan'ı koymak istiyordu.
Cimbom, Parma'dan Dennis Man'ı istiyor. Sağ kanat, forvet arkası ve santrfor olarak forma giyebilen futbolcu için İtalyan takımıyla görüşmeler başladı. İlk etapta 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte 2 milyon euro'yu bulan bonuslar teklif edildi. Oyuncuya da yıllık 2 milyon euro maaş verilecek.
Dennis Man, 29 Ocak 2021'de Parma tarafından 13 milyon euro karşılığında transfer edildi. 22 yaşındaki forvet yeni takımında iyi bir izlenim bıraktı ancak Parma Serie B'ye düştü.
Menajer Giovani Becali, yaptığı açıklamada Dennis Man'ın Parma'nın önemli oyuncuları arasında yer aldığını belirterek "Başkan Kyle Krause, Dennis Man'ı Galatasaray'ın teklifinden daha üstünde bir meblağ karşılığında göndermeyi düşünüyor" diye konuştu.
DENNIS MAN KİMDİR?
26 Ağustos 1998 Romanya doğumlu olan sağ kanat oyuncusu 1.83 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Aynı zamanda on numara ve sağ kanatta oynayabilen Dennis Man, sene başında Steaua Bükreş'ten Parma'ya transfer oldu.