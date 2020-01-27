Sergen Yalçın'dan efsane sözler! Beşiktaş'ın teknik direktörü unutulmazlar arasında
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta... Süper Lig'in ilk yarısında BtcTürk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki Sergen Yalçın istifa etmişti. Beşiktaş'ta da kısa bir süre önce Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik koltuğuna oturması bekleniyordu. Ve beklenen oldu. Sergen Yalçın sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ı yönetecek. Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Geride ise efsane sözler bıraktı. İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'dan efsane sözler.
27.01.2020 16:45
- Son Güncelleme: 27.01.2020 16:58
Hem futbolculuk hem yorumculuk kariyerinde birbirinden ilginç sözlere imzasını attı Sergen Yalçın.
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