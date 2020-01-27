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Sergen Yalçın'dan efsane sözler! Beşiktaş'ın teknik direktörü unutulmazlar arasında

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta... Süper Lig'in ilk yarısında BtcTürk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki Sergen Yalçın istifa etmişti. Beşiktaş'ta da kısa bir süre önce Abdullah Avcı döneminin sona ermesinin ardından Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik koltuğuna oturması bekleniyordu. Ve beklenen oldu. Sergen Yalçın sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ı yönetecek. Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirmişti. Geride ise efsane sözler bıraktı. İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'dan efsane sözler.

27.01.2020 16:45 - Son Güncelleme: 27.01.2020 16:58
Sergen Yalçın'dan efsane sözler! Beşiktaş'ın teknik direktörü unutulmazlar arasında

Hem futbolculuk hem yorumculuk kariyerinde birbirinden ilginç sözlere imzasını attı Sergen Yalçın.

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Sergen Yalçın'dan efsane sözler! Beşiktaş'ın teknik direktörü unutulmazlar arasında

İşte Sergen Yalçın'ın bir döneme damgasını vuran sözleri...

Sergen Yalçın'dan efsane sözler! Beşiktaş'ın teknik direktörü unutulmazlar arasında

Ali Sami Alkış: Bu Sergen'i günde 3 posta dövmek lazım. Yeteneklerinin farkında değil çocuk.

Sergen: Kim o adam, çıksın kapının önüne kim kimi dövüyor görsün.

Sergen Yalçın'dan efsane sözler! Beşiktaş'ın teknik direktörü unutulmazlar arasında

Muhabir: Çok koşsaydın nasıl bir futbolcu olurdun?
Sergen: Çok koşsaydım atlet olurdum, futbolcu değil!

Sergen Yalçın'dan efsane sözler! Beşiktaş'ın teknik direktörü unutulmazlar arasında

Vedat Okyar: "Sergen koşmadığın için çok eleştiriliyorsun, ne diyorsun bu konuda?"
Sergen: "Ya Vedat Abi, ben koşunca yoruluyorum, bunu kimseye anlatamıyorum bir türlü."

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