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SON DAKİKA: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes'e transfer oldu

Son dakika haberleri... Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, genç file bekçisi Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'e transfer olduğunu açıkladı. Transferi Kayserispor "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. " ifadeleriyle açıkladı.

18.08.2021 23:10 - Son Güncelleme: 18.08.2021 23:18
SON DAKİKA: Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes’e transfer oldu

Kayserispor, Doğan Alemdar'ın transferi konusunda Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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SON DAKİKA: Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes’e transfer oldu

Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle: "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz."

SON DAKİKA: Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes’e transfer oldu

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da "Ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil edeceğine; Kayserimizin gururu olacağına inancım tam. Evladımız,Doğan Alemdar'ımız Rennes 'e hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes’e transfer oldu

Doğan Alemdar, ülkemizi Fransa Ligi'nde temsil edecek.

SON DAKİKA: Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes’e transfer oldu

Bilindiği gibi; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı Lille'de, Cengiz Ünder ise Marsilya'da forma giyiyor.

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