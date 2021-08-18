SON DAKİKA: Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes'e transfer oldu
Son dakika haberleri... Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, genç file bekçisi Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'e transfer olduğunu açıkladı. Transferi Kayserispor "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. " ifadeleriyle açıkladı.
18.08.2021 23:10
- Son Güncelleme: 18.08.2021 23:18
Kayserispor, Doğan Alemdar'ın transferi konusunda Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle: "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz."
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da "Ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil edeceğine; Kayserimizin gururu olacağına inancım tam. Evladımız,Doğan Alemdar'ımız Rennes 'e hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.