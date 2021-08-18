SON DAKİKA: Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes’e transfer oldu

Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle: "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz."