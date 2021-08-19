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Filenin Sultanları 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi. Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak.

19.08.2021 00:43 - Son Güncelleme: 19.08.2021 00:43
Filenin Sultanları 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında Romanya’yı 3-1 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi.

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Filenin Sultanları 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında Romanya’yı 3-1 yendi

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf, ev sahibi takım oldu.

Filenin Sultanları 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında Romanya’yı 3-1 yendi

Milliler çok sayıda servis hatası yaptığı ilk setin sonlarında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Filenin Sultanları 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında Romanya’yı 3-1 yendi

Romanya, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

Filenin Sultanları 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası ilk maçında Romanya’yı 3-1 yendi

İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1'e getirdi.

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