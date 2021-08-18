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Samatta neden kadroda yok? Takvim.com.tr gerçeğe ulaştı

Fenerbahçe yarın HJK Helsinki ile oynayacağı maç öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirirken şok bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in gönderdiği kadroda Mbwana Samatta yer almadı. Herkes bu kararın nedenini araştırırken, takvim.com.tr gerçeğe ulaştı.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
18.08.2021 18:34 - Son Güncelleme: 18.08.2021 18:34
Samatta neden kadroda yok? Takvim.com.tr gerçeğe ulaştı

Fenerbahçe, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Tanzanyalı yıldızın ismini UEFA'ya bildiremedi.

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Samatta neden kadroda yok? Takvim.com.tr gerçeğe ulaştı

Finansal Fair Play anlaşmasına göre, Sarı-Lacivertliler eğer transfer bilançosunda eksiye düşerse, bu duruma neden olan futbolcu Avrupa maçlarında forma giyemiyor.

Samatta neden kadroda yok? Takvim.com.tr gerçeğe ulaştı

Fenerbahçe, Samatta'nın zorunlu satın alma opsiyonu için Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödemişti.

Samatta neden kadroda yok? Takvim.com.tr gerçeğe ulaştı

Şu ana kadar sadece Frey ve Ademi'yi satan Sarı-Lacivertliler'in elde ettiği gelir bilançonun artıya geçmesine yetmediği için Samatta ile ilgili bu şok gelişme yaşandı.

Samatta neden kadroda yok? Takvim.com.tr gerçeğe ulaştı

Kim Min Jae ve Burak Kapacak ise limit sorunundan dolayı TFF tarafından lisansları çıkarılamadığı için kadroda yer alamadı.

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