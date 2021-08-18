Samatta neden kadroda yok? Takvim.com.tr gerçeğe ulaştı
Fenerbahçe yarın HJK Helsinki ile oynayacağı maç öncesi kadrosunu UEFA'ya bildirirken şok bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in gönderdiği kadroda Mbwana Samatta yer almadı. Herkes bu kararın nedenini araştırırken, takvim.com.tr gerçeğe ulaştı.
18.08.2021 18:34
- Son Güncelleme: 18.08.2021 18:34
Fenerbahçe, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Tanzanyalı yıldızın ismini UEFA'ya bildiremedi.
Şu ana kadar sadece Frey ve Ademi'yi satan Sarı-Lacivertliler'in elde ettiği gelir bilançonun artıya geçmesine yetmediği için Samatta ile ilgili bu şok gelişme yaşandı.