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Haberler Spor Son dakika haberleri... Fenerbahçe’den Galatasaray’a büyük fark! Çarpıcı istatistik!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe’den Galatasaray’a büyük fark! Çarpıcı istatistik!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray gol kıtlığına girdi. Fenerbahçe ise 9 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-Lacivertliler'in dışında ilk 10 haftaya baktığımız zaman 20 gol barajını aşan diğer takım ise Adana Demirspor. Güney ekibi 21 golle ligin en fazla gol atan ikinci takımı konumunda. İşte çarpıcı istatistik

Onur Koçhan
takvim.com.tr
20.10.2022 12:47 - Son Güncelleme: 20.10.2022 12:47
Son dakika haberleri... Fenerbahçe’den Galatasaray’a büyük fark! Çarpıcı istatistik!

Ligin 4 büyükleri ilk 10 hafta sonunda ilginç istatistiklere ulaştı. Fenerbahçe'nin bulduğu 28 gol, 13 farklı isimden geldi.

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Son dakika haberleri... Fenerbahçe’den Galatasaray’a büyük fark! Çarpıcı istatistik!

Sarı-Lacivertliler'in Teknik Direktörü Jorge Jesus, hücum sistemiyle birlikte neredeyse tüm oyuncularından verim almayı başardı.

Son dakika haberleri... Fenerbahçe’den Galatasaray’a büyük fark! Çarpıcı istatistik!

Enner Valencia attığı 10 golle krallıkta ilk sırada yer alıyor.

Son dakika haberleri... Fenerbahçe’den Galatasaray’a büyük fark! Çarpıcı istatistik!

Galatasaray'da ise durum tam tersi. Sarı-Kırmızılılar, dünyaca ünlü ayaklara sahip olmasına rağmen ilk haftalarda gol bulmakta zorlandı.

Son dakika haberleri... Fenerbahçe’den Galatasaray’a büyük fark! Çarpıcı istatistik!

İlk 10 haftada 10 gol bulan Cimbom'da oyuncuların performansı ise düşündürücü.

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