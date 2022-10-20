Son dakika haberleri... Fenerbahçe’den Galatasaray’a büyük fark! Çarpıcı istatistik!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray gol kıtlığına girdi. Fenerbahçe ise 9 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-Lacivertliler'in dışında ilk 10 haftaya baktığımız zaman 20 gol barajını aşan diğer takım ise Adana Demirspor. Güney ekibi 21 golle ligin en fazla gol atan ikinci takımı konumunda. İşte çarpıcı istatistik
20.10.2022 12:47 - Son Güncelleme: 20.10.2022 12:47
Ligin 4 büyükleri ilk 10 hafta sonunda ilginç istatistiklere ulaştı. Fenerbahçe'nin bulduğu 28 gol, 13 farklı isimden geldi.
Galatasaray'da ise durum tam tersi. Sarı-Kırmızılılar, dünyaca ünlü ayaklara sahip olmasına rağmen ilk haftalarda gol bulmakta zorlandı.