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Haberler Spor Galatasaray-Kastamonuspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Takımın anahtar ismi

Galatasaray-Kastamonuspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Takımın anahtar ismi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Kayserispor mağlubiyetiyle ağır yara alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında evinde ağırladığı Kastamonuspor'u farklı mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı sonrası maç değerlendirmesi yapan spor yazarları çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

20.10.2022 10:18 - Son Güncelleme: 20.10.2022 10:18
Galatasaray-Kastamonuspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Takımın anahtar ismi

SERKAN KORKMAZ - BAŞLANGIÇ
Şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri ZTK'nın bu turunda henüz sahne almamıştı Galatasaray'ın.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray-Kastamonuspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Takımın anahtar ismi

Bu turda sahneye çıkmak; geçen yıl ligi 13. sırada bitirmenin bedeliydi.

Galatasaray-Kastamonuspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Takımın anahtar ismi

Fakat dün akşamki maç ödenen bir bedelden çok ödül olarak hatırlanacak.

Galatasaray-Kastamonuspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Takımın anahtar ismi

Avrupa arenasında ülkemizi temsil edemeyen sarı-kırmızılılar için geniş ve kaliteli kadroyu rotasyon sokmak, taşlarla oynamak, bir türlü mümkün olmuyordu.

Galatasaray-Kastamonuspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Takımın anahtar ismi

Misal; Fenerbahçe, öncelikli hedefi lig şampiyonluğu olmasına rağmen Avrupa maçlarını, usta hocasının akıllı rotasyonuyla lig için de avantaja çevirmeyi başarmıştı.

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