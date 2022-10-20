Galatasaray-Kastamonuspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Takımın anahtar ismi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Kayserispor mağlubiyetiyle ağır yara alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında evinde ağırladığı Kastamonuspor'u farklı mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı sonrası maç değerlendirmesi yapan spor yazarları çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
20.10.2022 10:18 - Son Güncelleme: 20.10.2022 10:18
SERKAN KORKMAZ - BAŞLANGIÇ
Şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri ZTK'nın bu turunda henüz sahne almamıştı Galatasaray'ın.